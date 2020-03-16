【全球放水】港元短息全線升穿１厘一個月１﹒２６厘，惟長息續降

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局隔晚緊急將利率降至近零息水平，並推出７０００

億美元量化寬鬆措施，港元匯價今早一度升至三年新高，而港元拆息則延續短息升、長息降的走

勢，其中，兩周及以下期限拆息全線升穿１厘，隔夜息漲０﹒４５厘，報１﹒１３９７６厘。

至於與樓按相關的一個月拆息，則連升兩個交易日，今報１﹒２６７８６厘，為３月５日以

來最高，與同期美元息差擴闊至４７個基點。不過，三個月拆息跌勢未止，報１﹒２５７８６厘

，比同期美息高約４１個基點。六個月及十二個月拆息跌至１﹒３０１２５厘和１﹒３２２５厘

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＊港元曾見７﹒７５９９高位＊



據彭博報價系統顯示，港元匯價於今早８時４０分，高見７﹒７５９９，較前收價升約

０﹒１７％，創３年新高，最新報７﹒７６４２，較前收市價升約０﹒１１％。

聯儲局突然大幅減息，並重啟量化寬鬆，再度觸發市場恐慌情緒。美國道期今早插逾千點，

港股今早低開７１５點或３％，最多曾跌７６７點，現時跌幅收窄至約４７０點。

金管局總裁余偉文表示，新型冠狀病毒疫情已令環球金融市場大幅調整，香港股市亦同樣跟

隨外圍出現波動。不過本港市場如常有序地運作，港元匯率、利率亦大致保持平穩，銀行體系在

充足的資本及流動性的基礎上保持穩健。利息方面，港元拆息應會隨美國減息而相應下調，不過

實際的調整仍會受市場對資金需求等因素影響，而不同期限的拆息也可能有不同調整的幅度。至

於銀行零售層面的存貸息率，則主要取決於各銀行本身的商業考慮。（ｃｌ）

