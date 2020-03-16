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16/03/2020 12:46

【新冠肺炎】金管局將逆周期資本緩衝比率下調至１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》金管局宣布，將逆周期資本緩衝（ＣＣｙＢ）比率從原先的２
％下調至１％，即時起生效。金管局總裁余偉文解釋，此舉旨在讓銀行進一步支持本地經濟，尤
其預計短期受到新型肺炎疫情影響的行業及個體。
　　余偉文指出，經濟指標反映香港經濟前景自新型肺炎疫情爆發以來已進一步惡化，金管局已
採取相應行動，包括設立銀行業中小企貸款協調機制，鼓勵銀行支持有融資需要的中小企業。
　　金管局在１月時已將資本緩衝下調５０基點，以釋放資金。（ｃｌ）

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