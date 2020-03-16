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即市新聞

16/03/2020 19:18

《再戰明天》ＡＰＥＣ財長與央行官員開會，美國公布房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），ＡＰＥＣ財長與央行官員開會議，美國公布
３月ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊ＡＰＥＣ財長與央行官員開會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，ＡＰＥＣ財長與央行官員開會議（至３月１９日）。巴西央
行舉行貨幣政策委員會會議（至３月１８日）。

＊美國公布３月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　在數據方面，本港時間明晨４：００ａｍ，美國公布１月整體資本流動和長期資本流動。明
早８：３０ａｍ，澳洲公布第四季房價指數，季率料由２﹒４％升上４﹒５％；年率料由下滑
３﹒７％升上３％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布２月失業率（經季節調整），料由３﹒４％升上３﹒６％。
５：３０ｐｍ，英國公布１月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒８％。
６：００ｐｍ，歐元區　歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。８：３０ｐｍ，加拿大公布１月製造
業銷售。同時，美國公布２月零售銷售，月率料由０﹒３％下滑至０﹒２％。
　　９：１５ｐｍ，美國公布２月工業生產，月率料由下滑０﹒３％升上０﹒４％；產能利用率
料由７６﹒８％升上７７﹒１％。１０：００ｐｍ，美國公布１月企業存貨，料由０﹒１％跌至
下滑０﹒１％。美國公布１月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由６４﹒２３萬跌至６４﹒０１萬。美國
３月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於７４。

＊港燈、閱文和大酒店派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：大酒店（０００４５）、嘉里建設（００６８３）、閱文
集團（００７７２）、長江生命科技（００７７５）和港燈－ＳＳ（０２６３８）等。（ｈｏ）

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