《再戰明天》ＡＰＥＣ財長與央行官員開會，美國公布房屋市場指數

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），ＡＰＥＣ財長與央行官員開會議，美國公布

３月ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊ＡＰＥＣ財長與央行官員開會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，ＡＰＥＣ財長與央行官員開會議（至３月１９日）。巴西央

行舉行貨幣政策委員會會議（至３月１８日）。



＊美國公布３月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，本港時間明晨４：００ａｍ，美國公布１月整體資本流動和長期資本流動。明

早８：３０ａｍ，澳洲公布第四季房價指數，季率料由２﹒４％升上４﹒５％；年率料由下滑

３﹒７％升上３％。

４：３０ｐｍ，香港公布２月失業率（經季節調整），料由３﹒４％升上３﹒６％。

５：３０ｐｍ，英國公布１月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒８％。

６：００ｐｍ，歐元區 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。８：３０ｐｍ，加拿大公布１月製造

業銷售。同時，美國公布２月零售銷售，月率料由０﹒３％下滑至０﹒２％。

９：１５ｐｍ，美國公布２月工業生產，月率料由下滑０﹒３％升上０﹒４％；產能利用率

料由７６﹒８％升上７７﹒１％。１０：００ｐｍ，美國公布１月企業存貨，料由０﹒１％跌至

下滑０﹒１％。美國公布１月ＪＯＬＴＳ職位空缺，料由６４﹒２３萬跌至６４﹒０１萬。美國

３月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於７４。



＊港燈、閱文和大酒店派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：大酒店（０００４５）、嘉里建設（００６８３）、閱文

集團（００７７２）、長江生命科技（００７７５）和港燈－ＳＳ（０２６３８）等。（ｈｏ）

