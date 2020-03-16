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即市新聞

16/03/2020 11:33

【全球放水】美聯：美減息對樓價刺激不如以往，樓市料呈價跌量升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局在不足兩星期內再次緊急大幅減息１厘，美聯物業
住宅部行政總裁布少明表示，美聯儲再次「突擊式」減息，並且推出７０００億美元量化寬鬆計
劃，正式開啟「零息時代」，將有利穩定資產價格，並進一步加速買家入市，加上本港疫情緩和
，相信未來數月將有多個新盤項目陸續登場，估計本月一手交投可望從２月低位急升逾２﹒７倍
至約１３００宗水平。

＊逾６００萬至千萬物業料最受惠，籲全面取消「壓測」＊

　　他指，儘管美國重啟量寬，但預計對資產價格的刺激將不如２００９年。基於在經濟下行壓
力持續，特別是股市持續振盪，相信二手樓價暫難大幅反彈，惟一、二手交投量料會顯著回升，
出現「價跌量升」局面。當中，一手交投受惠於發展商重啟推盤步伐，３月成交量料可急升至約
１３００宗；至於二手方面，由於不少「筍盤」已被消化，加上部分實力業主或更看好後市，預
計交投反彈力道未及一手，料３月二手交投將按月升近２７％至３３００宗水平。
　　他認為，減息放水促進樓市成交，料逾６００萬至１０００萬元的物業最受惠。據美聯物業
房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，截至３月１０日為止，今年首季二手住宅註冊
量錄５９２９宗，按年減少約１﹒９％；不過，逾６００萬至１０００萬元表現突出，按年急升
約３８﹒６％，表現跑贏大市，反映在政府放寬按揭保險成數下，市場對以上價位物業的需求殷
切。
　　布少明又相信，在低息環境仍持續下，部分辣招尤其是銀行「壓測」將變得名存實亡，故建
議政府應立即取消所有壓測機制，為樓市「軟著陸」創造更有利條件，亦協助有需要的市民上車
。（ｙｗ）

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