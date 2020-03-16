【新冠肺炎】聶德權：最快下周二安排第二批專機接載湖北港人

《經濟通通訊社１６日專訊》政制及內地事務局局長聶德權今早向傳媒表示，最快將於下周

二安排第二批專機接載湖北港人回港，並集中處理武漢及鄰近三個城市。他坦承是次行動的風險

更大，因有更多人將會前往機場，而前往途中亦有交叉感染風險，回港港人亦需進入檢疫中心，

進行１４天的檢疫隔離。

他續指，現時湖北省內港人，增加一宗確診個案，一共１４宗，新增個案為７９歲女性，現

於武漢醫院留醫情況穩定。他表示，港府已寄出１３批藥物，總共有２３３名香港居民接收所需

藥物。（ｂｎ）

