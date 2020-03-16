【新冠肺炎】本港過去一日新增７宗確診個案，全部曾到外地旅遊　

《經濟通通訊社１６日專訊》衛生署衛生防護中心公布，截至昨日晚上八時，中心正調查七

宗新增２０１９冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計１４９宗。昨日所有新增個案的病人於

潛伏期均有外遊。

第一宗個案涉及一名３５歲男子，居於粉嶺華明邨禮明樓，於２月２６至３月１１日曾到日

本北海道，由大阪乘坐國泰航空ＣＸ５６１（經濟艙）於３月１１日晚上抵港。病人同行的女朋

友及兩名朋友，以及同住的父母、妹妹，以及侄女沒有出現病徵，將接受檢疫。第二宗個案涉及

一名２９歲男子，曾到訪德國，於３月１３日回港，抵港後一直獨自於灣仔灣景國際酒店居住。

第三宗與第四宗個案分別涉及一名３７歲男子及一名３９歲男子，分別居於西貢白沙灣和北

角堡壘街２５－２７號堡壘大樓。中心的流行病學調查顯示，他們於潛伏期內曾一同前往法國，

並由巴黎乘坐國泰航空ＣＸ２６０（經濟艙）於３月１３日抵港。曾乘坐該航班相同機艙的人士

，請致電衞生防護中心熱線。

第五宗及第六宗個案涉及一對夫婦，分別為６１歲女子及５８歲男子，兩人有長期病患，居

於加列山道６５號嘉麗園，曾到訪多倫多，紐約及波士頓，並在波士頓乘坐國泰航空ＣＸ８１１

（商務艙）於３月１０日抵港。

第七宗個案涉及一名３２歲男子，居於薄扶林華富（二）邨華昌樓，曾到突尼西亞旅遊，並

與朋友到訪英國及西班牙。他於３月１４日開始發燒，並向私家醫生求診，今日到瑪麗醫院急症

室求醫。病人的深喉唾液樣本今日證實對２０１９冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時留院瑪麗醫

院接受治療，情況穩定。（ｂｎ）

