【全球放水】摩根資產：美國緊急減息，防範信貸市場出現沖擊

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局緊急減息１００個基點，將其聯邦基金利率區間下

調至０－０﹒２５％。摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，此前市場普遍預期聯儲局將於

本周三的議息會議上宣布降息，而提前降息加上大規模量化寬鬆的舉措，反映出聯儲局高度關注

上周在股票和債券市場上出現的流動性緊縮，因而試圖防範信貸市場出現沖擊，並向經濟其他部

門擴散。

他指出，與中國此前的政策口徑相似，聯儲局聲稱其目標是要支持信貸流向家庭和企業，這

有利於緩解家庭和企業面臨的現金流風險，防止信用風險迅速上升。在貨幣與財政政策的協調方

面，零利率政策也有助於降低美國政府的負債成本，推動相應財政支出計劃的實施。財政政策在

提供疫情防治費用，以及支持受到沖擊的低收入人口和企業部門方面更具針對性。



＊聯儲局降息為人行提供進一步寬鬆舉措空間＊



他續指，由於美國對疫情的防控還處在較早的階段，市場和聯儲局亦缺乏足夠的信息來評估

經濟受到的影響，而此時利率已經下降至零，這可能導致市場開始擔憂聯儲局還有多少子彈可以

在未來使用。疫情造成的外出減少對服務業將造成沖擊，以及油價下行對能源行業的影響，都有

可能逐漸顯現，這些可能加劇美國經濟短期衰退的風險。伴隨疫情數據的逐漸披露，這些擔憂可

能繼續造成市場的大幅波動。



＊中國經濟面臨外部風險升，經濟增速反轉幅度或受壓＊



他表示，對於中國而言，聯儲局降息為人民銀行提供了採取進一步寬鬆舉措的空間，但也需

要關注經濟展望下行的風險。在中國疫情發生後，由於防控措施有力，投資者普遍預期中國經濟

增速將在二季度開始出現Ｖ型反轉，但隨著全球疫情惡化以及防控措施升級，中國經濟面臨的外

部風險正在上升，經濟增速反轉的幅度可能受到壓制。這可能引起市場預期發生改變，對股票市

場造成壓力。在債券方面，聯儲局降息後中美利差繼續擴大，則有助於境內債券的表現。

（ｂｎ）

