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16/03/2020 15:38

【全球放水】宏利投資：聯儲局不會實行負利率，或推商業票據擔保

　　《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局周日（１５日）再次緊急減息１厘，將利率下調至０％
至０﹒２５％的目標區間，並推出新一輪量化寬鬆措施，涉及金額最少達７０００億美元。
　　宏利投資管理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管Ｆｒａｎｃｅｓ　Ｄｏｎａｌｄ表示，減息
具備刺激增長的作用，但效果不如以往。截至３月６日的一星期，按揭申請按周上升５５％，主
要由再融資需求帶動，正好是減息發揮效用的例證。最低限度，減息應有助消費者減少部份開支
，轉化成可動用收入輕微增加。
　　她指出，可能面對的衰退規模，比單純因為新型冠狀病毒引發的衰退還要大，政策制定者推
出的措施是為免潛在信貸危機發生，並認為聯儲局明顯想避免２００８年翻版出現，設法令目前
經濟保持像２００１年般的衰退，好讓經濟迅速反彈。美國國庫債券市場在過去一周出現大規模
的資金問題，對債市造成壓力。
　　她預期，預期聯儲局在未來數周將推出更多措施，如推出商業票據擔保，支持企業信貸市場
，並預料聯儲局將仿傚日本央行，實行控制孳息曲線，聯儲局有可能尋求國會批准，允許當局購
買信貸及股票，做法亦與日本央行相同，不排除當局今年出招的可能性。她又認為，聯儲局將不
會實行負利率，至少不會在本周期推行。（ｂｎ）

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