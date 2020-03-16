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即市新聞

16/03/2020 13:20

【全球放水】恒生：美藉減息避免經濟急劇下滑，今年再減息機會微

　　《經濟通通訊社記者金雪凝１６日報道》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今更蔓延至歐美地
區。受疫情影響，美國聯儲局兩星期內再度緊急減息，減幅更達１厘，聯邦基金目標利率降至０
至０﹒２５厘，並重啟７０００億美元量寬措施。恆生銀行（０００１１）首席經濟師薛俊昇接
受本通訊社電話訪問時表示，過去一個星期，金融市場異常波動及緊張，美國聯儲局亦提到，國
債市場都出現不穩定的情況，相信當局希望在星期一亞洲地區開市前盡快作出決定，避免市場波
動情況加劇，以穩定市場信心，並支持市場繼續有序運作。

＊減幅增加以減低未來市場揣測，今年再調整利率機會不大＊

　　今次緊急減息較上次半厘的減幅增加至１厘，薛俊昇認為，上星期市況波動，利率期貨市場
開始預料聯儲局有機會一次性將利率下調至０的水平，又指如果減幅太少，未必能令市場信心增
加，更會引起更多會否再進一步減息的揣測。
　　他預料，當局在今年稍後時間再調整利率的機會都不大。他指出，目前疫情仍在發展中，未
來美國經濟的挑戰性都會很大，而受疫情影響的國家數目正不斷增加，在外圍環境不明朗的情況
下，加上市場非常波動，當局透過減息避免經濟突然間出現顯著下跌。他相信，由於經濟需時復
原，加上通脹受油價下跌的影響未必在短期內回升，今年息口都會維持現水平。

＊聯儲局會視乎市場發展決定未來購買資產計劃＊

　　對於今次局方宣布重啟７０００億美元的量寬措施，薛俊昇指，今次措施主要針對市場流動
性及有序運作，而非以往般純粹為刺激經濟，相信聯儲局會視乎金融市場的發展，如國債市場、
其他信貸市場等，去決定未來購買資產的計劃。
　　美國聯儲局主席鮑威爾指出，不認為負利率是合適的應對措施，現時利率水平已降至０。薛
俊昇表示，根據２００８年金融海嘯的經驗，當局有其他方法去穩定市場，包括再擴大量寬計劃
等。不過今早宣布的７０００億美元量寬措施規模不小，亦是市場意料之外，相信局方會留意市
場反應，才會考慮下一步行動。

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