【全球放水】華僑永亨料港銀未必短時間內跟減，視乎儲局措施成效

《經濟通通訊社記者金雪凝１６日報道》美國聯儲局兩星期內再度緊急減息，幅度較上次的

半厘增加至１厘，聯邦基金目標利率降至０至０﹒２５厘。局方同時宣布，重啟７０００億美元

量寬措施。距離原來的議息會議僅兩至三日，局方就已提前緊急減息１厘。華僑永亨銀行經濟師

李若凡表示，主要是由於上星期金融市場過份波動，美元流動性亦相當緊張，估計本港銀行未必

會在短時間內跟隨美國減息，需要視乎美聯儲措施的成效。



＊措施未必如以往般有效，料美聯儲想起帶頭作用＊



李若凡接受本通訊社電話訪問時表示，雖然美國上星期已推出了一些短期措施去改善流動性

問題，但市場未見成效，聯儲局似乎覺得毋須再等，因此在議息會議數日前就宣布減息。同時歐

美地區的新型冠狀病毒肺炎疫情正在惡化，相信當局盡可能推出更多措施去應對疫情對金融市場

、流動性等帶來的衝擊。

她指，美國聯儲局作為央行，相信是盡可能作出一些行動以紓緩市場的流動性。然而有別於

以往由金融市場發生問題而引起的危機，今次的危機是因疫情引起，有關措施未必如過去般有效

，估計當局亦想從中起帶頭作用，而當局宣布減息，亦有其他國家的央行隨即宣布減息。



＊美聯儲日後將透過減息以外的其他方法去應對市場問題＊



她又指，聯儲局主席鮑威爾已明確表示，不考慮推行負利率政策，相信當局未來將透過減息

以外的其他方法去應對市場問題，包括增加買債、直接為金融市場及銀行注入流動性。她又預料

，政府或會在醫療方面做更多工作，以給予市場信心，因為一日疫情未受控，市場都仍會處於擔

憂及恐慌的情緒中。



＊本港銀行未必跟減，需要視乎美聯儲措施成效＊



至於本港方面，李若凡表示，現時本港的流動性並未完全反映環球流動性放寬的情況，目前

銀行體系總結餘仍然處於５００多億元的水平，並未出現變化。因此未見香港銀行同業拆息（Ｈ

ＩＢＯＲ）跟足美息下調，估計本港銀行未必會在短時間內跟隨美國減息，未來需要視乎美國聯

儲局的措施能否有效解決美元緊張的問題，令ＨＩＢＯＲ慢慢回落。

