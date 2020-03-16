港交所：若上市企業本月底前已刊發初步業績，可延遲刊發年度報告

《經濟通通訊社１６日專訊》證監會及聯交所宣布就於１２月３１日財政年度年結的上市發

行人有關其刊發初步業績及年度報告發出進一步指引，若上市企業已於今年３月３１日或之前刊

發了合規的初步業績或重要財務資料，企業將可延遲刊發其年度報告，初次延期最多為這次聲明

刊發日起計的６０天。

若發行人如上文所述延遲刊發其年度報告，其必須公布其預計可刊發年度報告的估計日期，

並解釋得出該估計時所考慮的因素；以及致力使市場知悉其年度報告的預計刊發日期以及其他適

當的更新。



＊企業仍須個別遵守註冊轄區法規及公司章程其他要求＊



證監會和聯交所表示，理解針對新冠肺炎大流行的旅遊限制及其他預防措施何時解除尚存不

確定性，在某些情況下，可能需要給予多於上述６０天期限的延期（進一步延期）。聯交所將按

發行人的個別情況而考慮其進一步延期的申請。如要申請進一步延期，發行人必須向聯交所提供

延期的解釋、其編制及刊發年度報告的計劃詳情；以及其有關進一步延期擬刊發的公告（包括向

市場提供在此期間的任何更新的財務及營運資料）。聯交所將評估每項申請，當中的考慮包括市

場是否充分知悉發行人的財務狀況和表現；以及其他正在交易的證券的相關信息的可比性等。

不過，當局提醒上市企業注意，其須要個別遵守其註冊成立所在轄區的法律法規及其公司章

程中所適用的任何其他要求，特別是有關於舉行股東周年大會方面。聯交所授予的延期將不會更

改，豁免或延緩發行人註冊成立所在轄區的法律法規及其公司章程中所適用的任何要求。

（ｃｌ）

