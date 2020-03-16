【全球放水】陳茂波歡迎下調ＣＣｙＢ比率，籲銀行業同舟共濟

《經濟通通訊社１６日專訊》美國在不足兩星期內再度大幅緊急減息１厘，香港金管局亦因

此宣布將逆周期緩衝資本（ＣＣｙＢ）比率由２％降至１％。財政司司長陳茂波對此表示歡迎，

認為下調ＣＣｙＢ比率料可釋放約５０００億元資金，將可讓銀行有更大空間加大力度支持本地

經濟，協助受影響的行業及人士。

陳茂波指，面對疫情爆發帶來的影響和環球經濟下行壓力，香港中小企有逼切的資金周轉需

要，因此呼籲銀行業界抱著「同舟共濟」的精神，在符合本身信貸政策和風險管理原則下，盡力

配合中小企周轉，包括以支持、包容及具靈活性的態度盡速處理企業的貸款申請，並為有需要的

企業提供重組債務的選項。



＊中小企特惠低息貸款計劃明日提交立法會討論，有望於４月正式推出＊



他續稱，新一份預算案中，政府已宣布推出規模逾１２００億元的一次性措施，希望從不同

渠道支持經濟和企業，當中包括提出向中小企提供由政府百分百擔保的特惠低息貸款計劃；另外

香港按揭證券有限公司已展開與銀行的商討和籌備工作。有關計劃將於明日提交立法會討論，若

計劃在今個月內獲得通過，將可在４月正式推出。而金管局將繼續統籌銀行業界與工商界的緊密

溝通，為中小企提供適切支援。



＊陳茂波：投資者應加倍管理風險，謹慎作投資決定＊



另方面，近日環球金融市場因全球性的不明朗因素而波動連連。陳茂波強調各監管機構會繼

續以跨市場、聯動的方式持續密切監察市況，確保貨幣、股票、期貨、衍生工具市場如常有序運

作，並按需要適時加固防衞措施，維護香港的金融穩定。他亦呼籲投資者要加倍管理自身的風險

，謹慎作出投資決定。（ｙｗ）

