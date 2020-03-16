《小傳日記》儲局大劈息，魚缸無得益；銀號錢途斷，磚頭佬腳軟！

《小傳日記》花旗國聯儲局連幾日都等唔切，隔晚（１５日）緊急開會，決定將聯邦基金利

率目標減１厘，最新報０至０﹒２５巴仙，再推７０００億美金量化寬鬆措施，今個月都減咗成

兩次息，真係令缸友憂慮經濟係咪比想想像中差好多，道指期貨急插逾千點，港股今朝（１６日

）低開７１５點報２３３１７點，香江銀號嚴重受壓，再加埋神州頭兩個月經濟數據唔係咁好，

再加上中興通訊（００７６３）被指行賄受到花旗國相關部門調查，雖然澄清未收到通知，股價

仍插水，拖低手機佬同業，恆指故愈潛愈低，最低見２２８４２點跌１１９０點，失守二萬三，

好彩打烊前回一回穩，最終收跌９６９點或逾４巴仙，報２３０６３點，主板成交１５８８億銀

。國企指數報９２２７點，跌４２２點或逾４巴仙。

大隻藍戰士齊齊走低，今日科技佬跌幅幾明顯，ＱＱ（００７００）做得「ＡＴＭ」之一，

梗係身先士卒，無咗逾６巴仙，報３４１﹒８銀；神州移動（００９４１）唔見近２巴仙，報

５２銀；生發發（００３８８）話今年工作重點包括檢討海外公司來港上市制度，畀香江缸友有

多啲投資機會，全日都要跪低逾４巴仙，報２２８﹒６銀；建行（００９３９）滑逾２巴仙，報

６﹒１９銀；ＡＩＡ（０１２９９）插低逾４巴仙，報６６﹒０５銀。

神州上個月全國城鎮調查失業率去到成６﹒２巴仙，Ａ場都唔掂，上證綜指收２７８９點，

跌９８點或逾３巴仙，深證成指收報１０２５３點，跌５７７點或逾５巴仙，兩市總成交

９６３３﹒０５億人仔。



＊減息兼ＱＥ獅行說不依，封關最緊急出口佬飲泣＊



花旗國息口一減再減，今次再玩埋ＱＥ，香江銀號跟減壓力又多咗，淨息差可能收窄，個價

梗係無運行啦！獅子銀行死都唔跟減，話維持最優惠利率（Ｐ）５厘不變，大象（００００５）

跪低逾４巴仙，報４３﹒８銀；小象（０００１１）亦無咗逾５巴仙，報１３２﹒４銀；東亞（

０００２３）潛水近３巴仙，報１６﹒８４銀；大新（０２３５６）跣低逾３巴仙，報７﹒９３

銀；渣打（０２８８８）蒸發６巴仙，報４１﹒５銀。

花旗國總統侵侵宣布，成個國家進入緊急狀態，亦將米字國同愛爾蘭新增至限制歐洲旅客入

境名單。再加埋多個歐洲國家封國封城，出口佬有排頭痕，創科實業（００６６９）插水近一成

，報５０﹒２銀；偉易達（００３０３）無咗六格，報６３﹒６５銀；敏實（００４２５）蒸發

近１２巴仙，報１９﹒８８銀；申洲（０２３１３）撻低逾７巴仙，報７８﹒０５銀。



＊鮑爺又劈息地產未得益，低息環境時公用成寵兒＊



理論上放水會最先令熱錢碌入樓市，本地地產佬應該係最開心，朝早磚頭佬仲有踢高，不過

下午跟返個市走落。恆地（０００１２）軟不足半巴仙，報３３﹒５５銀；新地（０００１６）

下滑１吧仙，報１００﹒８銀；新世界（０００１７）跌２吧仙，報８﹒６銀；長實（０１１１

３）走低２巴仙，報４１﹒１５銀；信置（０００８３）挫３巴仙，報８﹒７２銀。

除咗花旗國減息，其他國家都跟埋一齊減，新西蘭央行今早就話減息四分三厘，東瀛國雖然

維持利率唔變，但都加碼量化寬鬆，喺依個全球低息環境之下，息口高又相對穩定嘅公用佬就成

為大家嘅寵兒，跌市下仍表現硬淨。中華煤氣（００００３）同長江基建（０１０３８）下滑

２巴仙，分別報１４﹒４銀及報４７﹒９５銀；中電（００００２）軟不足半巴仙，報７７﹒６

銀；電能實業（００００６）跌逾２巴仙，報５１﹒１銀；港燈（０２６３８）升近半巴仙，報

７﹒８８銀。



＊蘋果話關店孖寶好唔掂，經濟遜預期內需走勢疲＊



新冠疫情喺全球肆虐，唔少國家都陸續封城，蘋果公司就公布，暫時關閉大中華地區以外所

有零售門市，直至下個禮拜五（２７號），受消息影響，手機孖寶舜宇（０２３８２）同瑞聲（

０２０１８）慘畀沽。舜宇插水近一成三，報１０３﹒３銀；瑞聲急瀉近一成二，報４０﹒４５

銀，兩個齊跑輸藍籌包尾。其他手機相關佬都好慘烈，通達集團（００６９８）同鴻騰精密

（０６０８８）齊蒸發超１１巴仙，分別報０﹒６１銀及報１﹒７５銀；丘鈦科技

（０１４７８）趴低１０巴仙，報９銀。

神州統計局公布２月經濟數據，其中，２月社會消費品零售總額大跌逾兩成，遠低「孖屐」

預期嘅增長近１巴仙，內需佬今日就無運行。安踏（０２０２０）插１０巴仙，報５３﹒５銀；

李寧（０２３３１）下挫９巴仙，報１８﹒３２銀；旺旺（００１５１）下滑４巴仙，報５﹒４

１銀；潤啤（００２９１）走低逾５巴仙，報３３﹒５銀；蒙牛（０２３１９）跌超６巴仙，報

２５銀。





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