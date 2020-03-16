【政策解讀】信証：料本月ＭＬＦ降息５至１０基點，ＬＰＲ再下行

《經濟通通訊社１６日專訊》據《經濟參考報》引述中信証券固收首席分析師明明指，海外

疫情擴散的情況下，全球降息大幕拉開，考慮到對沖疫情的需求和中美利差空間，比較合適的降

息時點已經到來。ＭＬＦ（中期借貸便利）降息或將在３月１６日落地，預計下調５至１０個基

點以引導２０日的ＬＰＲ（貸款市場報價利率）繼續下行，釋放更加「靈活適度」的貨幣政策信

號。

報道又引述多位業內人士表示，當前正處於疫情防控和經濟恢復發展的關鍵時期，仍然需要

加大逆周期調控力度，降息或已在路上。（ｅｙ）

