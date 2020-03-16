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16/03/2020 10:58

【政策解讀】信証：料本月ＭＬＦ降息５至１０基點，ＬＰＲ再下行

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《經濟參考報》引述中信証券固收首席分析師明明指，海外
疫情擴散的情況下，全球降息大幕拉開，考慮到對沖疫情的需求和中美利差空間，比較合適的降
息時點已經到來。ＭＬＦ（中期借貸便利）降息或將在３月１６日落地，預計下調５至１０個基
點以引導２０日的ＬＰＲ（貸款市場報價利率）繼續下行，釋放更加「靈活適度」的貨幣政策信
號。
　　報道又引述多位業內人士表示，當前正處於疫情防控和經濟恢復發展的關鍵時期，仍然需要
加大逆周期調控力度，降息或已在路上。（ｅｙ）

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