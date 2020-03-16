《經濟通通訊社１６日專訊》據《經濟參考報》引述中信証券固收首席分析師明明指，海外
疫情擴散的情況下，全球降息大幕拉開，考慮到對沖疫情的需求和中美利差空間，比較合適的降
息時點已經到來。ＭＬＦ（中期借貸便利）降息或將在３月１６日落地，預計下調５至１０個基
點以引導２０日的ＬＰＲ（貸款市場報價利率）繼續下行，釋放更加「靈活適度」的貨幣政策信
號。
報道又引述多位業內人士表示，當前正處於疫情防控和經濟恢復發展的關鍵時期，仍然需要
加大逆周期調控力度，降息或已在路上。（ｅｙ）
16/03/2020 10:58
【政策解讀】信証：料本月ＭＬＦ降息５至１０基點，ＬＰＲ再下行
《經濟通通訊社１６日專訊》據《經濟參考報》引述中信証券固收首席分析師明明指，海外
疫情擴散的情況下，全球降息大幕拉開，考慮到對沖疫情的需求和中美利差空間，比較合適的降
息時點已經到來。ＭＬＦ（中期借貸便利）降息或將在３月１６日落地，預計下調５至１０個基
點以引導２０日的ＬＰＲ（貸款市場報價利率）繼續下行，釋放更加「靈活適度」的貨幣政策信
號。
報道又引述多位業內人士表示，當前正處於疫情防控和經濟恢復發展的關鍵時期，仍然需要
加大逆周期調控力度，降息或已在路上。（ｅｙ）
|中國故事13/03/2020
人行：下周一定向降準 釋放長期資金5500億
|生財有道13/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道13/03/2020
《嚟緊炒D乜》維達業績增長理想 趁低開始吸納
|生財有道13/03/2020
【大熊來了】期指按金調高 業界：無礙成交需求仍在
|FOCUS13/03/2020
【FOCUS】全球「要錢不要貨」 人幣須留神
|生財有道13/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：港股恐下試21300點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰