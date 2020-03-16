【全球放水】宏利料聯儲局未來數周將推出更多措施

《經濟通通訊社１６日專訊》距離公開市場委員會會議還有三天時間，聯儲局在３月１５日

決定減息一個百分點，令市場感到意外，雖然市場已預期聯儲局在短期內仍會減息，但今次減息

的時機實在令市場感到意外。最新的減息行動，令美國息率回復到２００８年環球金融危機爆發

後的水平（０％－０﹒２５％）。宏利投資管理首席經濟師兼宏觀經濟策略部主管

Ｆｒａｎｃｅｓ Ｄｏｎａｌｄ在本市場通訊深入剖析最新決定。



＊聯儲局歷史性剌激經濟方案＊



該行原先預期聯儲局將會在３月１８日的議息會議（距離現在只有三天時間）前作出進取的

行動，但亦不致於今次這種程度。該行認為，聯儲局已提出幾乎所有可動用在挽救市場及經濟的

工具。

投資者需要留意，聯儲局主席鮑威爾於３月１５日宣布一系列措施，除了減息之外，還包括

：新一輪量化寬鬆措施（ＱＥ），涉及金額最少達７０００億美元，其中５０００億美元撥作購

買美國國庫債券，另外２０００億美元撥作購入按揭抵押證券（ＭＢＳ）。更重要的是，貨幣政

策偏離早前的正常化計劃，從已到期的按揭抵押證券所獲得的現金，將會重投按揭抵押證券市場

，而非用作購入美國國庫債券。新量化寬鬆措施（ＱＥ）將會於３月１６日星期一開始。

前瞻指導性回報。聯儲局在聲明中指出「委員會預期利率目標水平會維持，直至委員會確認

經濟成功渡過近期的考驗，並朝向達至最高就業及價格穩定的正軌上。」這個立場與該行預測一

致：未來五年美國利率均不會上升。

聯儲局將貼現窗利率額外調低半厘，以降低與聯基金利率的息差。如果個別銀行在聯邦基金

利率市場未能符合流動性要求，可以透過貼現窗借入為期最多９０日的資金，聯儲局表示亦會調

低存款準備金率至０％水平。

運用在２００８年推出的外匯掉期額度，聯儲局及其他中央銀行可動用現行安排，以增強的

條款及更低的成本向全球提供美元。主席鮑威爾表示，此舉是避免海外金融市場的壓力滲透到美

國本土市場。



＊為何減息及增加流動性至如此地步＊



該行認為，減息具備刺激增長的作用。顯而易見，該行正注視經濟增長將面臨非常明顯的打

擊，影響時間可能短暫，但跌幅之深可能為社會帶來痛楚。不少市場評論認為，此時減息無助刺

激經濟增長。我並不認同，減息的確有幫助，只是效果不如以往。截至３月６日的一星期，按揭

申請按周上升５５％，主要由再融資需求帶動，正好是減息發揮效用的例證。最低限度，減息應

有助消費者減少部分開支，轉化成可動用收入輕微增加。

更重要的是，該行可能面對的衰退規模，比單純因為新型冠狀病毒引發的衰退還要大，政策

制定者推出的措施是為免潛在信貸危機發生。該行認為，聯儲局明顯想避免２００８年翻版出現

，設法令目前經濟保持像２００１年般的衰退，好讓經濟迅速反彈。美國國庫債券市場在過去一

周出現大規模的資金問題，對債市造成壓力。正如聯儲局主席鮑威爾在記者會指出，傳統上美國

國債是最具流動性的市場，出現流動性問題令人憂慮，或衍生更廣泛的市場功能障礙。鮑威爾亦

提到聯儲局支持市場正常運作的重要性。



＊聯儲局是否彈藥耗盡＊



當然不是。聯儲局可能欠缺減息的彈藥，但並非欠缺政策工具的彈藥。該行預期當局在未來

數周將推出更多措施。

該行預期聯儲局將推出商業票據擔保，支持企業信貸市場。

該行預期聯儲局將仿傚日本央行，實行控制孳息曲線。雖然該行不可能知道聯儲局選擇１０

年期還是其他年期作為控制目標，但可能藉此令孳息曲線變得陡峭。

聯儲局有可能尋求國會批准，允許當局購買信貸及股票，做法亦與日本央行相同。雖然主席

鮑威爾在周日記者會上未有正面回應此問題，但該行不排除當局今年出招的可能性。

該行認為聯儲局將不會實行負利率，至少不會在本周期推行。正如鮑威爾在周日記者會所言

：「該行不認為負利率在美國是合適的政策回應。」（ｈｏ）

