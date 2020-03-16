【新冠肺炎】施羅德：市場估值吸引但料仍波動，投資機遇開始形成

《經濟通通訊社１６日專訊》施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管

Ｊｏｈａｎｎａ Ｋｙｒｋｌｕｎｄ表示，市場在經歷過去數星期的戲劇性下跌後，估值已顯得

相對吸引。然而，持續的衰退風險仍然存在，意味著投資者應保持審慎。

在３月份的第一個星期，我曾經說過當時的估值仍未低至值得投資者去冒更大的風險。市場

在經歷上周的大幅下挫後，這一點是不是已經開始轉變？

今次的市場波動之所以如此驚人，其中一個原因是股市的估值在遭遇新型冠狀病毒疫情時可

謂相當之高，特別是美國股市。

如此高的估值不單讓人不安，而且亦難以適應投資情緒的變化。直至３月１２日為止，標準

普爾５００指數自２月１９日的高位足足下跌了２６﹒６％。

那麼，現在的估值又是如何呢？根據該行的數據分析顯示，現時的股市價格已在反映對技術

性衰退的預期。技術性衰退是指連續兩個季度錄得萎縮。

經濟衰退會否持續一段更長時間仍有待觀察，但該行的首席經濟師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ曾

經說過，新型冠狀病毒的疫情已讓他重新審視他對全球經濟的預測。

現時，衰退延續的風險的確存在。Ｋｅｉｔｈ認為，貨幣和財政政策在病毒疫情面前仍顯得

相當渺小。在疫情真正受控之前，經濟下挫的風險仍將維持在較高的水平。

從投資角度來看，我預期市場短期內的走勢將會從直線向下轉為上下徘徊，一方面是因為投

資者傾向相信更多城市將因為新型冠狀病毒疫情而採取封關政策，導致經濟持續向下，而另一方

面則是政府的緊急措施和央行的干預與之角力。

在目前的水平，市場已在價格上反映出對經濟將出現技術性衰退的預期，而對企業營利的預

期亦相對平淡。若我們將遭受更長期的經濟下滑，該行將需要作好企業營利轉差的打算。這可能

意味著股市將從現時的水平進一步下跌１０％。屆時，該行可能會因為央行的策略性干預而經歷

短期回升，但市場仍很可能會出現大幅波動。

考慮到上述的風險因素，我建議投資者維持謹慎的態度。雖然估值已顯得較數星期前更為吸

引，但現時的市況實在只適宜資深投資者涉足其中。市場上的驚濤駭浪仍將維持一段時間，但市

場背後的投資機遇已慢慢開始形成。（ｈｏ）

