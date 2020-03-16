【全球放水】富達：美國等成熟經濟體中期內將推更多財政刺激措施

《環富通基金頻道１６日專訊》美國聯儲局周日宣布，為應對疫情，減息一厘，並推出

７０００億美元量化寬鬆計劃。富達國際亞太區首席投資官Ｐａｒａｓ Ａｎａｎｄ認為，聯儲

局是次減息至零水平及重啟量寬的行動，顯然旨在穩定金融市場，並藉此將疫情衝擊需求這難以

避免的影響減低。

Ｐａｒａｓ Ａｎａｎｄ指，目前要留意的關鍵問題是，聯儲局此舉的成效如何，以及除此

之外，投資者作長線投資部署時，還要關注那些因素。

首先，儘管聯儲局是次舉措有助紓緩資本市場流動性的壓力，但面對疫情影響生產力所構成

的經濟損失日益擴大，以減息及量寬來抵銷影響的作用有限。因此，該行預期美國及其他成熟經

濟體，將在中期內推出更多財政政策刺激經濟。

第二，亞洲區內的央行，特別是中國的人民銀行，未必會跟隨聯儲局的劇本，下調利率至零

水平。」ＰａｒａｓＡｎａｎｄ解釋，因為區內經濟活動經歷今年初的低潮後，最近有跡象顯示

區內經濟狀況或已見底。其二，去年人行也顯示其推行政策的哲學與其他央行有所不同。過去十

三個月，中國應對中美貿易關係影響，便傾向採用結合更廣泛的財政及貨幣政策以支持經濟。」

「第三，短期內市場或將出現相對吸引的入市機遇。股票等風險資產在公開市場的估值已進入錯

價階段。由於估值很大程度上取決於，市場對企業的中期營運指標，及變現價格的假設，無可避

免需要較長時間證實價格被低估。然而，風險資產在公開市場的價格，卻每日均會受到市場情緒

，及市場對這些資產基本因素看法變動的影響而波動。投資者宜留意，實際價值與市場每日情緒

波動的時差，所構成的入市機會。

Ｐａｒａｓ Ａｎａｎｄ指，研究疫情對全球經濟所構成的實際影響，評估美國及歐洲所採

取的措施是否相稱是有趣的議題。畢竟，各地政府及決策者在考慮採取任何措施時，需考慮到為

降低疫情及減少死亡人數，願意承受多大程度的民生影響。達５８２０億美元。（ｈｏ）

