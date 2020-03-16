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即市新聞

16/03/2020 17:21

【全球放水】景順：美貨幣和財政政策進取，經濟或現Ｖ型復甦

　　《環富通基金頻道１６日專訊》美國聯儲局突然宣布再度減息，並重啟量化寬鬆。景順亞太
區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，儘管市場初步可能批評聯儲局在錯
誤的時機做正確的事，但該行認為在目前的市況下盡可能提供最多的資金，實屬合情合理。
　　隨著近日金融狀況收緊，跨國公司貸款增加，投資級別信貸息差擴大，小型企業的現金流開
始緊絀，這一切都說明聯儲局應該採取「防患未然」的策略。
　　受新型冠狀病毒疫情影響的一般僱員和主流產業，將更受惠於聯儲局最新的進取動作。
　　重要的是各國政府和中央銀行應保障家庭和企業的現金流。
　　聯儲局透過將利率降低至近零水平，並重新開始量化寬鬆，確保金融機構擁有現金和流動性
，以向受疫情影響的企業和大眾提供支持。

＊需要更多財政刺激措施＊

　　各國政府需給予企業免稅期或退稅，並改善工人的安全網（如有薪病假等）。
　　該行預計美國國會將在短期內通過強而有力的財政刺激法案。
　　新型冠狀病毒短期內為整體環球經濟帶來外在及系統性的衝擊，這解釋了信貸和資產市場為
何如此波動。
　　為恢復市場信心，該行正等待美國和歐盟政府採取以下政策：
１﹒採取公共衛生合作措施，以控制疫情、加強檢測及改善通風設備、加速研發流動深切治療部
和疫苗接種；
２﹒推出更多貨幣寬鬆措施以保持銀行的流動性和確保市場有序運作，包括像環球金融危機時為
其他主要央行提供美元掉期額度；
３﹒推出更多財政措施：在短期內透過量化寬鬆提供美元資金，令大眾、中小型企業和大型公司
有足夠的流動性來維持生計。

＊投資啟示＊

　　市場的短期走勢難以預測。
　　美國和歐盟新感染病例持續攀升，短期內負面情緒最終仍將蓋過聯儲局和其他央行宣布推出
措施。
　　如果各國政府不採取強而有力的措施遏制疫情和刺激經濟，短期內將會嚴重威脅環球經濟並
推向衰退水平。
　　該行仍然認為，受惠於美國近日進取的貨幣和財政政策，經濟有可能出現Ｖ型復甦。
　　油價和利率低企將對消費者有利。美國高收益債和股票等風險資產正變得更具吸引力，因為
它們的溢價相比一個月前大幅下降。（ｈｏ）

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