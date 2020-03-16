儲局突減息增市場憂慮，港股瀉９６９點收２３０６３曾跌穿二萬三

《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局隔晚（１５日）召開緊急會議，本月第二度決定降低聯

邦基金利率，是次減幅達１厘，報０至０﹒２５％，並推出７０００億美元的量化寬鬆措施，惟

聯儲局突然減息加劇市場憂慮對疫情影響經濟的憂慮。美股三大指數期貨各急插近半成，拖累港

股今早低開７１５點，報２３３１７點，失守兩萬四關。初段公用股逆市走高，令港股跌幅曾收

窄至４０１點報２３６３１點，但已是全日最高位。午後市場對疫情憂慮繼續升溫，國際油價再

度大挫，同時引發投資者恐慌性拋售，最多瀉１１９０點見２２８４２點，穿二萬三。其中手機

設備股、出口股及賭股更是重災區。

港股收市最終則險守二萬三關，全日報２３０６３點，跌９６９點或跌４﹒０３％，主板成

交１５８８﹒０５億元減２１﹒６％。國企指數報９２２７點，跌４２２點或跌４﹒３８％。

Ａ股同樣急挫，上證綜合指數報２７８９點，跌９８﹒１７點或跌３﹒４０％。深證成份指

數報１０２５３點，跌５７７﹒８４點或跌５﹒３３％，兩市總成交９６３３﹒０５億元人民幣

。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）急挫６﹒３６％，報３４１﹒８元；友邦保險

（０１２９９）跌４﹒４１％，報６６﹒０５元；匯豐控股（００００５）跌４﹒１６％，報

４３﹒８元；中移動（００９４１）跌１﹒７％，報５２元；港交所（００３８８）跌

４﹒０３％，報２２８﹒６元。



＊聯儲局突發再減息，匯控及渣打各挫５％及６％＊



聯儲局本月兩度緊急減息，隔晚宣布１厘並重啟量化寬鬆，市場擔心銀行股淨息差收窄，本

地銀行受壓。匯控跌逾４％之外，恆生銀行（０００１１）跌５﹒０２％，報１３２﹒４元；中

銀香港（０２３８８）跌３﹒４２％，報２２﹒６元；東亞銀行（０００２３）跌２﹒６６％，

報１６﹒８４元；渣打集團（０２８８８）跌６％，報４１﹒５元。

受減息影響，本地地產股逆市靠穩。恆基地產（０００１２）軟０﹒３％，報３３﹒５５元

；新鴻基地產（０００１６）微跌１﹒１８％，報１００﹒８元；新世界發展（０００１７）跌

１﹒９４％，報８﹒６元；長實集團（０１１１３）跌２﹒２６％，報４１﹒１５元；信和置業

（０００８３）跌３％，報８﹒７２元。

港股繼續受壓，公用股難逃捱沽。中電控股（００００２）軟０﹒１３％，報７７﹒６元；

中華煤氣（００００３）走低２﹒０４％，報１４﹒４元；電能實業（００００６）跌

２﹒２９％，報５１﹒１元；港鐵公司（０００６６）跌４﹒０６％，報３８﹒９５元；香港電

訊（０６８２３）跌２﹒６５％，報１１﹒０２元。



＊蘋果關大中華地區以外門市，舜宇光學瀉一成三＊



蘋果公司宣布將暫時關閉大中華地區以外所有零售門市，直至下周五（２７日）。蘋果相關

概念股走低。瑞聲科技（０２０１８）跌１１﹒５８％，報４０﹒４５元；舜宇光學

（０２３８２）跌１２﹒８３％，報１０３﹒３元為表現最差藍籌及國指股；比亞迪電子

（００２８５）跌１１﹒４７％，報１２﹒０４元；丘鈦科技（０１４７８）跌１０﹒３６％，

報９元；富智康集團（０２０３８）跌６﹒３８％，報０﹒８８元。

據ＮＢＣ新聞報道指，美國司法部將就中興通訊（００７６３）的賄賂交易進行新調查。惟

該公司午後澄清未收到美方調查通知，中興仍大瀉及相關概念股走低。中興通訊急瀉

２３﹒２３％，報２３﹒８元；中通服（００５５２）挫７﹒２２％，報５﹒４元；京信通信

（０２３４２）跌８﹒８４％，報２﹒９９元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌８﹒０４％，報

１５﹒７８元；中國鐵塔（００７８８）跌３﹒８９％，報１﹒７３元。

中國國家統計局公布，今年首兩個月，社會消費品零售總額按年跌２０﹒５％，消費股大插

。海底撈（０６８６２）瀉１０﹒０４％，報３０元；九毛九（０９９２２）走低７﹒４％，報

８﹒８８元；呷哺呷哺（００５２０）跌６﹒０７％，報６﹒３４元；周黑鴨（０１４５８）升

０﹒２６％，報３﹒８元；康師傅控股（００３２２）跌６﹒５２％，報１２﹒９元。（ｋｓ）

