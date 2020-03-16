《神州經脈》經濟數據如山倒，ＭＬＦ利率意外不變，滬指失二千八

《神州經脈》內地最新公布的首２月工業投資消費數據集體大走樣，不但創歷史新低，亦讓

人認清疫情防控下全民停工所帶來的經濟打擊，就算人行今日定向降準放水５５００億元（人民

幣．下同）再加開展１０００億元ＭＬＦ，亦難挽跌勢，Ａ場高開快速倒跌，午後愈踩愈深，最

終以全面崩盤收場。滬綜指全日收挫３﹒４％，報２７８９﹒２５點，失守二千八，是２月４日

以來的收市新低，錄四連跌。深市更是一片狼藉，深成指狂崩５﹒３４％大幅跑輸滬市，創業板

指更是錄得５﹒９％的驚人跌幅。

國家統計局公布，首２月規模以上工業增加值同比下降１３﹒５％，社會消費品零售總額同

比降２０﹒５％，固定資產投資同比下降２４﹒５％，均遠遜市場預估，並創下歷史新低。市場

分析認為，此次肺炎疫情帶來巨大負面衝擊在改革開放以來的歷史上是非常罕見的，目前復工復

產有序推進，３月經濟數據會有反彈，但疫情在全球快速蔓延可能會帶來二次衝擊，一季度中國

經濟大概率負增長。

兩市全日成交９６３２億元，和上周五成交水平持平，降準生效暫未有明顯提振市場，而外

資繼續循陸股通流出９８﹒０８億元，連續四日淨流出，累計走資４０４﹒４７億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒人民銀行公布，今日開展１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作１０００億元，中標利率為３

﹒１５％，與上次持平。市場此前普遍預期ＭＬＦ會下調利率，以引導本月貸款市場報價利率（

ＬＰＲ）下行，從而提振遭疫情衝擊的經濟。另外，人行繼續不開展逆回購操作，為連續第

２０日停逆回購操作。公開市場今日沒有逆回購到期，全口徑計，今日淨投放１０００億元。



２﹒國家統計局公布，初步測算，２月份，４個一線城市新建商品住宅銷售價格環比持平，上月

為上漲０﹒４％。２月份，３１個二線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲０﹒１％，漲幅比上

月回落０﹒１個百分點；二手住宅銷售價格環比持平，與上月相同，武漢、石家莊和呼和浩特等

１２個城市無成交。３５個三線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲０﹒１％，漲幅比上月回落

０﹒３個百分點；二手住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為下降０﹒１％。



３﹒國家統計局今日公布７０個大中城市新建商品住宅價格指數，據《路透》測算，２月７０個

大中城市新建商品住宅價格指數同比升５﹒８％，漲幅不及上月的６﹒３％且為２０１８年７月

以來最低，房價同比連漲５３個月；環比持平，為２０１５年４月以來最低，此前已連漲５７個

月。



４﹒ＮＢＣ新聞引述知情人士表示，美國司法部正在以涉嫌行賄對中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）展開一項新的調查，調查涉及中興涉嫌向外國官員行賄以使其全球業務獲

取優勢。公司午後發公告澄清，注意到近期新聞報道中，針對公司歷史上已經公開報道過的事項

涉嫌賄賂進行調查，並澄清未收到美國政府相關部門就此事項的通知，將會與美國政府相關部門

積極溝通，如有應披露事項，會及時披露。中興通訊稱目前生產經營活動一切正常。



５﹒國家統計局公布，１至２月發電量１０２６７億千瓦時，同比下降８﹒２％。期內，原油加

工量９９１９萬噸，同比下降３﹒８％；原油產量３２００萬噸保持增長，同比增長３﹒７％；

天然氣生產較快增長，產量３１４億立方米，同比增長８％。粗鋼產量１５４７０萬噸，同比增

３﹒１％。原煤產量４﹒８９億噸，同比下降６﹒３％；焦炭產量７０６４萬噸，同比下降

５﹒５％。



６﹒國家統計局公布，２月全國城鎮調查失業率６﹒２％，２月３１個大城市城鎮調查失業率

５﹒７％。其中，全國主要就業人員群體２５－５９歲人口調查失業率為５﹒６％，低於全國城

鎮調查失業率０﹒６個百分點。國家統計局新聞發言人毛盛勇在發布會表示，２月失業率上升主

要受疫情影響，下階段隨著生產生活秩序不斷恢復，就業需求會增加，有利於減輕就業壓力。



７﹒對於今年是否會下調全年發展目標的問題，國家統計局新聞發言人毛盛勇回應說，還要看「

兩會」政府工作報告。毛盛勇表示，每年兩會我們要提出全年經濟社會發展的主要目標，每年制

定這個目標，一方面是要反映經濟發展各個方面的需要，第二也要堅持實事求是。他指出，會出

台更大力度的對衝政策，努力把疫情的影響降到最低，努力完成今年的各項目標任務，特別是要

堅決打贏脫貧攻堅戰，更好的、努力的實現全年的發展目標任務。



８﹒據國家衛健委最新通報，３月１５日，全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例１６宗，其中湖

北新增確診病例４宗，境外輸入１２宗；新增死亡人數１４人，全數來自湖北；新增治癒出院病

例８３８宗，新增疑似病例４１宗。截至３月１５日，全國累計確診病例８０８６０宗，累計死

亡人數突破３２００宗，錄３２１３死。（ｗｌ）

