《鍾之日記》經濟失速，量寬放水，魚缸跌宕

《鍾之日記》３月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：挫。祖國股市：跌。



新冠肺炎疫情席捲歐美，美國聯邦儲備局隔晚急出手，於兩個星期內，第二次採取緊急措施

，一口氣將聯儲基金利率下調到０－０﹒２５％，並宣布重啟寬化寬鬆計劃，７０００億美元的

資金入場購買國債和房產抵押債券。

美式「破釜沉舟」震驚市場，美股期貨跌近５％再觸發跌停，美股三大指數期貨亦急插近半

成，拖累港股今早低開７１５點，報２３３１７點，失守二萬四關。內地最新公布的首２月工業

投資消費數據集體大走樣，均錄雙位數跌幅，創歷史新低，市場擔心首季中國經濟大概率負增長

。市場憂慮情緒繼續升溫，國際油價再度大挫，同時引發投資者恐慌性拋售，最多瀉１１９０點

見２２８４２點，穿二萬三。恆指收市最終則險守二萬三關，全日報２３０６３點，跌９６９點

或跌４﹒０３％，主板成交１５８８﹒０５億元減２１﹒６％。

銀行股淨息差勢收窄，銀行受壓。匯控（００００５）跌逾４％外，渣打（０２８８８）跌

６％，恆生銀行（００１１）跌５％，東亞銀行（０００２３）跌２﹒６６％。



＊Ａ場四連跌，失守二千八＊



國家統計局公布，首２月規模以上工業增加值同比下降１３﹒５％，社會消費品零售總額同

比降２０﹒５％，固定資產投資同比下降２４﹒５％，均遠遜市場預估，並創下歷史新低。市場

分析認為，此次肺炎疫情帶來巨大負面衝擊在改革開放以來的歷史上是非常罕見的，即使３月經

濟數據會有反彈，但疫情在全球快速蔓延可能會帶來二次衝擊，一季度中國經濟大概率負增長。

疫情重擊經濟，就算人行今日定向降準放水５５００億元人民幣再加開展１０００億元人民

幣ＭＬＦ，亦難挽跌勢，Ａ場高開快速倒跌，午後愈踩愈深，最終以全面崩盤收場。滬綜指全日

收挫３﹒４％，報２７８９﹒２５點，失守二千八，是２月４日以來的收市新低，錄四連跌。深

市更是一片狼藉，深成指狂崩５﹒３４％大幅跑輸滬市，創業板指更是錄得５﹒９％的驚人跌幅

。兩市全日成交９６３２億元人民幣，和上周五（１３日）成交水平持平，而外資繼續循陸股通

流出９８﹒０８億人民幣，連續四日淨流出，累計走資４０４﹒４７億人民幣。



＊ＭＬＦ不減息內房走軟，疊加定向降準仍無力救市＊



人民銀行上周五宣布今日定向降準，在沒有到期的情況下，人行今又新做１０００億人民幣

ＭＬＦ；不料在美聯儲大幅下調利率至近零水準的情況下，ＭＬＦ利率卻意外持平，令市場「大

跌眼鏡」。

招銀理財高級分析師陳鄭認為，面對美聯儲大幅降息，人行想保持自己的動力性。但１－２

月經濟數據很差，現在應該是一個比較好的時機降低基準利率，越早地降低基準利率，就能越早

地引導資金去支持實體經濟。民行首席研究員溫彬指出，考慮到定向降準釋放長期資金５５００

億元人幣，每年可直接降低相關銀行付息成本約８５億元人幣，預計本周五（２０日）的ＬＰＲ

仍有可能下調５基點。

ＭＬＦ利率按兵不動，局限關係到房貸利率下限的ＬＰＲ的下行空間，加上最新公布的首２

月房地產開發投資大降１６﹒３％，全國商品房銷售面積下插近４０％，商品房銷售額大降

３５﹒９％，國家統計局重申「房住不炒」立場，內房股今日近乎全線捱沽。融創中國

（０１９１８）收市瀉８﹒２％，世茂房（００８１３）挫６﹒３％，恆大（０３３３３）潛

６﹒１％，龍湖（００９６０）及碧桂園（０２００７）雙雙跌５﹒３％。

內銀股亦未見受惠，招行（０３９６８）瀉６﹒５％，農行（０１２８８）大跌４﹒８％，

交行（０３３２８）挫３﹒８％，報４﹒６元；中行（０３９８８）亦跌３﹒３％。



＊中興通訊噩夢重現，股價暴跌返回兩月前＊



美媒報道，美國司法部正在對中興通訊（００７６３）（深：００００６３）展開一項新調

查，調查方向為中興涉嫌向外國官員行賄以使其全球業務獲取優勢，惟報道未有透露具體牽涉的

案情。中興中午發澄清通告，稱目前生產經營活動一切正常，未收到調查通知，將會與美國政府

相關部門積極溝通。事件令人想起數年前中興通訊被美國封殺所帶來的恐懼，上次僥倖逃過一劫

，今次未必如此幸運，中興Ａ股全日跌停，報４５﹒７１元人民幣，錄１８萬張封單；Ｈ股更暴

跌２３﹒２％，報２３﹒８元前兩月升幅全銷。

儘管中興已不再大力發展５Ｇ業務專心做手機，但事件恐令華為在海外的處境更難堪，５Ｇ

概念股急跌，中國鐵塔（００７８８）現價跌３﹒９％，中移動（００９４１）跌１﹒７％，中

國電信（００７２８）挫５﹒２％，中聯通（００７６２）同跌４％。



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