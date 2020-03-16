【新冠肺炎】北京加大防控，所有境外進京人員自費集中隔離１４天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京新冠疫情防控措施繼續收緊。自３月

１６日零時起，所有境外進京人員，都要轉送至集中觀察點隔離１４天。有特殊情況的，經嚴格

評估後，可以居家隔離。集中隔離觀察期間，隔離人員費用需要自理。

對於虛報信息，隱瞞病情，造成疫情傳播的人員將依法依規追究責任，並納入信用體系。

此外，３月１５日起，首都機場全部國際及港澳台地區進港航班，均停靠首都機場Ｔ３Ｄ處

置專區。全部入境人員嚴格落實《健康申明卡》填報。１３日起，大興機場國際進港航班已全部

轉到首都機場運行。

繼上海後，北京亦明確境外回國人員新冠肺炎診療費用問題，參加基本醫療保險人員，個人

不需要負擔相關費用；未參加基本醫療保險人員，原則上由患者個人負擔；參加商業保險人員，

可以按照商業保險的合同規定支付相應的費用。

北京小湯山醫院於１月底啟動修繕改造，１５日最後一批醫療儀器完成檢測，小湯山醫院醫

療設備就位。



＊新增５例境外輸入，１例不主動申報病情＊



北京市疾控中心副主任龐星火通報，３月１４日新增報告５例境外輸入新冠肺炎確診病例，

其中西班牙３例，意大利１例，泰國１例。有４例在下飛機前主動申報病情，其活動軌跡不涉及

京內小區。一例來自泰國的境外輸入，在北京經濟技術開發區榮華街道林肯公園Ｂ區活動過。

赴泰國旅遊的病例，是在回國後接到廣東省疾控部門告知，其旅遊同伴檢測新冠核酸陽性。

之後她被送至東方醫院北京經濟技術開發區院區隔離，經大興區疾控中心檢測，結果核酸陽性，

１４日確診。



＊地壇醫院篩查近千名入境人員＊



北京地壇醫院已經連續篩查近千名入境人員。３月１５日，北京地壇醫院副院長吳國安介紹

，醫院自２月２９日起至３月１４日２４時，累計接收機場轉送來的篩查人員９７３人，發現確

診病例２３人。所有確診病例均為輕型或普通型病例，其中２例輕症病例已痊癒出院。

１４日，地壇醫院共接收機場轉運的篩查人員２０７人，其中來自意大利３２人，西班牙

４６人，韓國２人，日本４人，美國６人；篩查結果為陽性４人，其餘均為陰性。

截至１４日，北京累計確診病例４１５例，治癒出院病例３５３例，死亡病例８例。現有疑

似病例３７例。

