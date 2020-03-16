【抗疫維穩】人行：２月一般貸款利率５﹒４９％，明顯下行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行貨幣政策司司長孫國峰１５日表示，

今年２月，一般貸款（不含個人住房貸款）利率為５﹒４９％，比ＬＰＲ改革前的２０１９年７

月下降０﹒６１個百分點，降幅明顯超過同期１年期ＬＰＲ的０﹒２６個百分點降幅，說明改革

潛力在釋放。

下一步，人民銀行將繼續綜合採取多種措施促進貸款利率明顯下行，支持企業復工復產和經

濟發展。運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；繼續推進ＬＰＲ改革，有序推進存量浮

動利率貸款定價基準轉換，引導完善商業銀行內部的轉移定價（ＦＴＰ）體系，將ＬＰＲ內嵌入

銀行內部的利率機制中；引導銀行體系適當向實體經濟讓利，降低企業融資成本，並繼續發揮存

款基準利率作為整個利率體系「壓艙石」的作用，同時壓降銀行不規範存款創新產品，將結構性

存款保底收益率納入宏觀審慎評估，維護存款市場競爭秩序，穩定銀行負債端成本。



＊已發放專項再貸款１８４０億＊



此外，他表示，人民銀行１月３１日設立了３０００億元抗疫專項再貸款。截至３月１３日

，已經發放專項再貸款１８４０億元（人民幣．下同），９家全國性銀行和１０個省份的地方法

人銀行向４７０８家重點企業發放優惠貸款１８２１億元，優惠貸款的加權平均利率為

２﹒５６％，財政貼息５０％後，實際融資成本約為１﹒２８％。目前銀行發放優惠貸款的進度

保持在每天１００億元以上。

他指出，專項再貸款政策效果顯著，醫用物品緊張局面明顯緩解，生活物資供應充足。」孫

國峰說，據不完全統計，１月２５日至３月１０日，名單內的重點企業生產口罩１６億隻、防護

服８７７９萬件、護目鏡４２１萬個、病毒檢測試劑１０２９萬人份、負壓救護車４１４３輛、

蔬菜２４９萬噸、糧食３７４萬噸、肉類１５６萬噸。

為進一步支持復工復產，人民銀行２月２６日新增再貸款、再貼現額度５０００億元，下調

支農支小再貸款利率０﹒２５個百分點。孫國峰解釋，這項政策為更多受疫情影響的企業提供了

低成本、普惠性的資金支持。

