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16/03/2020 08:51

【新冠肺炎】全國昨確診１６宗境外輸入佔１２宗，香港新增超武漢

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１５日，全國新增確診新型冠狀
病毒肺炎病例１６宗，其中湖北新增確診病例４宗，境外輸入１２宗；新增死亡人數１４人，全
數來自湖北；新增治癒出院病例８３８宗，新增疑似病例４１宗。
　　截至３月１５日，全國累計確診病例８０８６０宗，累計死亡人數突破３２００宗，錄
３２１３死；現有確診病例９８９８宗，其中重症３０３２宗；現有疑似病例１３４宗；累計治
癒出院病例６７７４９宗。
　　在１２宗新增的境外輸入確診病例中，北京及廣東各有４宗，上海２宗，雲南及甘肅各１宗
，累計報告境外輸入確診病例１２３宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２１７宗，香港較上日新增７宗至１４８宗（８４人出院
，４人死），澳門累計１０宗，全數患者均已出院，台灣４９宗（２０人出院，１人死）。

＊湖北武漢新增確診病例４宗，較香港新增宗數少＊

　　湖北省新增確診病例４宗，全數來自武漢；全省累計確診宗數至６７７９８宗；新增治癒出
院病例８１６宗，累計至５５０９４宗；在新增的１４宗死亡病例中，武漢市佔１３宗，全省累
計死亡病例３０９９宗；現有確診病例９６０５宗，其中重症病例２９７５宗。現有疑似病例１
８宗。（ａｃ）

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