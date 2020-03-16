【新冠肺炎】全國昨確診１６宗境外輸入佔１２宗，香港新增超武漢

《經濟通通訊社１６日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１５日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例１６宗，其中湖北新增確診病例４宗，境外輸入１２宗；新增死亡人數１４人，全

數來自湖北；新增治癒出院病例８３８宗，新增疑似病例４１宗。

截至３月１５日，全國累計確診病例８０８６０宗，累計死亡人數突破３２００宗，錄

３２１３死；現有確診病例９８９８宗，其中重症３０３２宗；現有疑似病例１３４宗；累計治

癒出院病例６７７４９宗。

在１２宗新增的境外輸入確診病例中，北京及廣東各有４宗，上海２宗，雲南及甘肅各１宗

，累計報告境外輸入確診病例１２３宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２１７宗，香港較上日新增７宗至１４８宗（８４人出院

，４人死），澳門累計１０宗，全數患者均已出院，台灣４９宗（２０人出院，１人死）。



＊湖北武漢新增確診病例４宗，較香港新增宗數少＊



湖北省新增確診病例４宗，全數來自武漢；全省累計確診宗數至６７７９８宗；新增治癒出

院病例８１６宗，累計至５５０９４宗；在新增的１４宗死亡病例中，武漢市佔１３宗，全省累

計死亡病例３０９９宗；現有確診病例９６０５宗，其中重症病例２９７５宗。現有疑似病例１

８宗。（ａｃ）

