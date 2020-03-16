【新冠肺炎】被華盛頓召見後，中國大使稱妄加猜測病毒源頭無意義

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外交部發言人趙立堅早前在Ｔｗｉｔｔｅｒ貼文，指可能

是美軍將新型冠狀病毒帶到疫情最初爆發地武漢，認為美國欠中國一個解釋，要求美國公開數據

。不過，趙立堅未有對他的指控提供任何證據，被外界認為是鼓吹陰謀論。

美國國務院上周五（１３日）召見中國駐美國大使崔天凱，向北京當局表達強烈抗議，據外

電報道，美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉向崔天凱作出了措辭嚴厲的表態

（ｓｔｅｒｎ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ），但崔天凱的回應則具高度的防禦性

（ｖｅｒｙ ｄｅｆｅｎｓｉｖｅ）。不過崔天凱之後對《央視》表示，妄加猜測新冠病毒源頭

對各國打擊疫情沒有任何幫助。他又表示，近年出現很多不利中美關係發展的說法，中國既要防

控現在的冠狀病毒，也要盡量去遏制、消除這些政治病毒，因為這會損害中美兩國人民的長遠利

益，不利中美關係發展。

美國總統特朗普早前在一個記者會上公開回應「美軍將病毒帶到武漢」說法，他表示「他們

知道病毒從哪裡來，我們都知道病毒是從哪裡來」。

中國外交部發言人耿爽被問到有關趙立堅言論的問題時，沒有正面回應，只是表示個別美國

政府高官和國會議員借此發表種種不負責任和不實言論，抹黑攻擊中國，對此中方堅決反對。（

ｅｙ）

