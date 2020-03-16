【政策解讀】光證：ＭＬＦ利率不變市場意外，幣策面臨通脹約束

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行上周五（１３日）宣布今日定向降準，在沒有到期的

情況下，人行今又新做１０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）；不過在美聯儲

稍早大幅下調利率至近零水準的情況下，ＭＬＦ利率卻意外持平。光大證券固收首席分析師張旭

指出，今日ＭＬＦ中標利率沒有下降，超出了一些投資者的預期。中國作為一個世界大國，其貨

幣政策一直堅持「以我為主」，並不會因為美聯儲降息而降息，反倒會影響其餘央行的貨幣政策

。

報告指出，在當前階段，貨幣政策仍在一定程度上面臨通脹的約束。靜態地看，今年２月

ＣＰＩ累計同比漲幅為５﹒３％，而目前（３月１６日）的一年期ＭＬＦ利率為３﹒１５％，以

這兩者衡量的實際利率已經為負２﹒１５％。動態地看，去年四季度以來，ＣＰＩ同比漲幅快速

上升，而一年期ＭＬＦ利率出現了下降，兩者的走勢形成了背離。此外，貨幣政策還面臨著其他

一些約束，如宏觀槓桿率、債券市場的中觀槓桿率、信用債市場的違約率。過低的利率水平有可

能放大金融風險。

報告又指，普惠金融定向降準為銀行節約了資金成本，有助於引導ＬＰＲ和實際貸款利率下

行。今天實施的普惠金融定向降準的動態調整為銀行節約了約８５億元資金成本，加上今年１月

降準所節約的１５０億元，直接節約的資金成本大致為２３５億元。如果商業銀行可以將這部分

政策紅利毫無保留地向下游傳導，那麼ＬＰＲ和實際貸款利率都可以出現不小幅度的下降，並不

需要單純通過ＭＬＦ利率的降低來達到降ＬＰＲ效果。（ｗｌ）

