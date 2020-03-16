【聚焦數據】統計局：首２月工業增加值大降１３﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首２月工業增加值大降

１３﹒５％，比市場預期首２月工業增加值仍升１﹒５％更為悲觀。從環比看，２月份，規模以

上工業增加值比上月下降２６﹒６３％。

分三大門類看，１ ２月份，採礦業增加值同比下降６﹒５％，製造業下降１５﹒７％，電

力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降７﹒１％。分經濟類型看，１ ２月份，國有控股企業增

加值同比下降７﹒９％；股份制企業下降１４﹒２％，外商及港澳台商投資企業下降

２１﹒４％；私營企業下降２０﹒２％。



＊１ ２月汽車製造業增加值下降３１﹒８％＊



分行業看，１ ２月份，４１個大類行業中有２個行業增加值保持同比增長，分別是石油和

天然氣開採礦業增長２﹒１％，煙草製品業增長６﹒９％。３９個行業增加值下降，其中，農副

食品加工業下降１６﹒０％，紡織業下降２７﹒２％，化學原料和化學製品製造業下降

１２﹒３％，非金屬礦物製品業下降２１﹒１％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降２﹒０％，有

色金屬冶煉和壓延加工業下降８﹒５％，通用設備製造業下降２８﹒２％，專用設備製造業下降

２４﹒４％，汽車製造業下降３１﹒８％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業下降

２８﹒２％，電氣機械和器材製造業下降２４﹒７％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降

１３﹒８％，電力、熱力生產和供應業下降７﹒３％。

分產品看，１ ２月份，６１２種產品中有７９種產品同比增長。十種有色金屬９３５萬噸

，同比增長２﹒２％；乙烯３５２萬噸，增長５﹒６％；鋼材１６７１３萬噸，下降

３﹒４％；水泥１４９８２萬噸，下降２９﹒５％；汽車２００﹒５萬輛，下降４５﹒８％，其

中，新能源汽車５﹒１萬輛，下降６２﹒８％；發電量１０２６７億千瓦時，下降８﹒２％；原

油加工量９９１９萬噸，下降３﹒８％。

１ ２月份，工業企業產品銷售率為９７﹒４％，同比下降０﹒７個百分點；工業企業實現

出口交貨值１３５４５億元人民幣，同比名義下降１９﹒１％。

