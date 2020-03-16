【全球放水】日圓鎊匯如坐過山車，留意東奧及英歐貿易談判進展

《經濟通通訊社記者俞瑾１６日專訊》儘管美匯指數在聯儲減息「上帝之手」的舞弄下，短

短兩周即抹去開年至今全部升幅，但若要計匯市最跌宕起伏的貨幣，不是美元，也不是人民幣，

而是日圓和英鎊。



＊經濟前景堪憂，限制日圓升勢＊



一隻「鑽石公主號」疫船，疊加去年第四季ＧＤＰ遠遜預期，素來受避險盤青睞的日圓２月

如遭遇滑鐵盧，對美元一度低見１１２以下；進入３月，日圓隨著美聯儲大手減息突轉強，短短

１２個交易日內升約９％直逼１００關，錄逾三年高點；其後周二（１０日），特朗普出口術預

告下調薪資稅，日圓兌美元再單日急挫２％。

全球股市一片風聲鶴唳，儘管高盛放言日圓公允價值的長線預估上看９５，但回顧過去

３０年，日圓兌美元有８次觸及１００水平，惟其中６次均隨後轉弱；再看其首季ＧＤＰ大有可

能受肺炎疫情拖累陷入技術性衰退（安倍內閣已放風稱，有必要推出１０萬億－２０萬億日圓刺

激應對疫情），而７月東京奧運延期甚至取消已勢在必行，勢令日本經濟損失慘重，限制日圓升

勢。有鑑於此，現階段逢高獲利沽出日圓，待東奧是否宣布取消再作定奪，應為上策。



＊英鎊忽強忽弱，減息料再添壓＊



再看英鎊，在脫歐泥沼中摸爬滾打逾三年的英國，終於在１月３１日正式脫離歐盟；市場原

本預期的「約翰遜反彈」曾經一度因２月財相換人而隱現，惟３月初隨英國與歐盟貿易談判觸礁

，又急跌至１﹒２７附近；本周一（９日），再因美匯弱勢及歐盟首席談判代表巴尼爾稱「英歐

仍有可能在今年達成貿易協議」，而高見１﹒３２。

無獨有偶，英倫銀行一如美聯儲急不及待於正常議息會議（３月２６日）前，忽然於上周三

（１１日）減息近５０個基點，英隨即再穿１﹒２９；再加上英國與歐盟貿易談判料難有實質進

展，英鎊後市料相當反覆。市場焦點除了肺炎疫情，下一個焦點將是英國政府設定的６月談判期

限，即屆時是否會浮現貿易協議的大致輪廓。今早美忽然再大減息，反令避險資金靠泊美元，英

鎊一度跌穿１﹒２３水平。



＊澳元加元看淡，人幣難言穩陣＊



兩大商品貨幣加元及澳元，早前雙雙因本國央行減息而走低，近日更跟隨油價下挫，兌美元

分別跌至２０１８年底以來及金融海嘯後最低。由於兩國央行均預告將進一步減息，料續利淡匯

率。

儘管澳元走勢不濟，但有銀行７天定存息仍高達１１厘，１個月定存仍有４厘。若有實際需

要，不妨賺息博反彈。不過須留意的是，身為「五眼聯盟」成員的澳洲與中國關係已大不如前，

未來對華出口勢減，或續拖累經濟增長。西太平洋銀行即預計，當地經濟首兩季料各收縮

０﹒３％，將陷技術性衰退。

至於人民幣，一邊是經濟學家近期連環下調中國首季及全年經濟增長預測，另一邊是中美息

差續擴，機構看好中國債市表現。市場最近就人民幣是否屬避險資產激辯，認同者的論據包括美

元弱勢、中國疫情受控，反對者的論據則有資本項目未開放、國內經濟波動率較高等。

澳新警示，儘管人民幣相對穩健的趨勢近期有望持續，但疫情對中國經濟的負面衝擊、尤其

是對出口的衝擊很明顯，預計人民幣後市將再度轉弱。

另一不確定因素則是中美第一階段貿易協議將大幅壓縮中國貿易順差，而倘第二階段貿易談

判遇阻，不排除貿易戰將再升級。

