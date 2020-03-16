  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2020 11:05

【新冠肺炎】全球疫情簡訊：意大利周末急增確診近萬，西班牙翻倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１１：００，全球確診人數
１６９﹐６０４人，上周五（１３日）至今新增確診人數３５﹐５２６人，治癒人數
７７﹐７７９人，死亡６﹐５１６人。　　
　
　　　　國家　　　　　　　確診　　　　　　　新增　　　　　　治癒　　　　　死亡　
　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　中國　　　　　８１０７８　　　　　　　７５　　　６７８６３　　　３２１８　
　　　　意大利　　　　２４７４７　　　　　９６３４　　　　２３３５　　　１８０９　
　　　　伊朗　　　　　１３９３８　　　　　３８６３　　　　４５９０　　　　７２４　
　　　　南韓　　　　　　８２３６　　　　　　２５７　　　　１１３７　　　　　７５　
　　　　西班牙　　　　　７８４５　　　　　４６９７　　　　　５１７　　　　２９２　
　　　　德國　　　　　　５８１３　　　　　３０６３　　　　　　４６　　　　　１１　
　　　　法國　　　　　　５４２３　　　　　２５４８　　　　　　１２　　　　１２７　
　　　　美國　　　　　　３７７７　　　　　２０１５　　　　　　７３　　　　　６９　
　　　　瑞士　　　　　　２２１７　　　　　１３５２　　　　　　　４　　　　　１４　
　　　　日本　　　　　　　８３９　　　　　　１５３　　　　　１４４　　　　　２４　
　　　　鑽石號　　　　　　６９７　　　　　　　　　　　　　　４５６　　　　　　７　
　　　　英國　　　　　　１３９１　　　　　　５９１　　　　　　２０　　　　　３５　
　　　　挪威　　　　　　１２５６　　　　　　４５６　　　　　　　１　　　　　　３　
　　　　荷蘭　　　　　　１１３５　　　　　　５２１　　　　　　　２　　　　　２０　
　　　　瑞典　　　　　　１０４０　　　　　　３５３　　　　　　　１　　　　　　３　
　　　　比利時　　　　　　８８６　　　　　　４８７　　　　　　　１　　　　　　４　
　　　　丹麥　　　　　　　８６４　　　　　　１９０　　　　　　　１　　　　　　２　
　　　　希臘　　　　　　　３３１　　　　　　２１４　　　　　　　８　　　　　　４　
　　　　澳大利亞　　　　　３００　　　　　　１４０　　　　　　２７　　　　　　５　
　　　　愛爾蘭　　　　　　１７０　　　　　　　６１　　　　　　　１　　　　　　２　
　　　　菲律賓　　　　　　１４０　　　　　　　８８　　　　　　　５　　　　　１２　
　　　　埃及　　　　　　　１２６　　　　　　　４６　　　　　　３２　　　　　　２　
　　　　波蘭　　　　　　　１２５　　　　　　　７４　　　　　　１３　　　　　　３　
　　　　伊拉克　　　　　　１２４　　　　　　　４１　　　　　　２６　　　　　１０　
　　　　印尼　　　　　　　１１７　　　　　　　８３　　　　　　　８　　　　　　５　
　　　　印度　　　　　　　１１４　　　　　　　１４　　　　　　１３　　　　　　２　
　　　　黎巴嫩　　　　　　１１０　　　　　　　４２　　　　　　　１　　　　　　３　
　　　　聖馬力諾　　　　　１０９　　　　　　　３２　　　　　　　４　　　　　　７　
　　　　阿根廷　　　　　　　５６　　　　　　　２６　　　　　　　３　　　　　　２　
　　　　阿爾及利亞　　　　　５４　　　　　　　２８　　　　　　１０　　　　　　４　
　　　　保加利亞　　　　　　５１　　　　　　　１０　　　　　　　　　　　　　　２　
　　　　厄瓜多爾　　　　　　３７　　　　　　　２０　　　　　　　　　　　　　　２　
　　　　其他　　　　　　６４５８　　　　　４３５２　　　　　４２５　　　　　１４
　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事13/03/2020
人行：下周一定向降準 釋放長期資金5500億
生財有道13/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道13/03/2020
《嚟緊炒D乜》維達業績增長理想 趁低開始吸納
生財有道13/03/2020
【大熊來了】期指按金調高 業界：無礙成交需求仍在
FOCUS13/03/2020
【FOCUS】全球「要錢不要貨」 人幣須留神
生財有道13/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：港股恐下試21300點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】凱旋教育中心免費派發抗疫用品

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金