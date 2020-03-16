【新冠肺炎】全球疫情簡訊：意大利周末急增確診近萬，西班牙翻倍

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１１：００，全球確診人數

１６９﹐６０４人，上周五（１３日）至今新增確診人數３５﹐５２６人，治癒人數

７７﹐７７９人，死亡６﹐５１６人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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中國 ８１０７８ ７５ ６７８６３ ３２１８

意大利 ２４７４７ ９６３４ ２３３５ １８０９

伊朗 １３９３８ ３８６３ ４５９０ ７２４

南韓 ８２３６ ２５７ １１３７ ７５

西班牙 ７８４５ ４６９７ ５１７ ２９２

德國 ５８１３ ３０６３ ４６ １１

法國 ５４２３ ２５４８ １２ １２７

美國 ３７７７ ２０１５ ７３ ６９

瑞士 ２２１７ １３５２ ４ １４

日本 ８３９ １５３ １４４ ２４

鑽石號 ６９７ ４５６ ７

英國 １３９１ ５９１ ２０ ３５

挪威 １２５６ ４５６ １ ３

荷蘭 １１３５ ５２１ ２ ２０

瑞典 １０４０ ３５３ １ ３

比利時 ８８６ ４８７ １ ４

丹麥 ８６４ １９０ １ ２

希臘 ３３１ ２１４ ８ ４

澳大利亞 ３００ １４０ ２７ ５

愛爾蘭 １７０ ６１ １ ２

菲律賓 １４０ ８８ ５ １２

埃及 １２６ ４６ ３２ ２

波蘭 １２５ ７４ １３ ３

伊拉克 １２４ ４１ ２６ １０

印尼 １１７ ８３ ８ ５

印度 １１４ １４ １３ ２

黎巴嫩 １１０ ４２ １ ３

聖馬力諾 １０９ ３２ ４ ７

阿根廷 ５６ ２６ ３ ２

阿爾及利亞 ５４ ２８ １０ ４

保加利亞 ５１ １０ ２

厄瓜多爾 ３７ ２０ ２

其他 ６４５８ ４３５２ ４２５ １４

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