《日入而息》港銀未隨美國減息，內地經濟數據差，港股瀉９６９點

《今天重點》﹡金管局表示港元拆息應隨美減息下調，存貸息率商業考慮；金管局將逆周

期資本緩衝比率下調至１％金管局余偉文指下調ＣＣｙＢ釋放約５千億元予

銀行加大借貸；余偉文指往後巿場走勢需視乎疫情擴散情況及抗疫成效；目

前資產質素仍非常良好，需時觀察資金流向

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變；恆生維持最優惠利率５厘不變；渣打維持最

優惠貸款利率５﹒２５厘不變

﹡港交所（００３８８）今年工作重點包括檢討海外公司來港上市制度；若上

市企業本月底前已刊發初步業績，可延遲刊發年度報告

﹡統計局表示首２月工業增加值大降１３﹒５％；首２月全國商品房銷售額大

跌３５﹒９％；首２月房地產投資降１６﹒３％；地產投資及銷售大降，統

計局強調不把地產作短期刺激；３月經濟將有明顯起色，下半年經濟會更穩

健；下半年就業壓力將有所減輕；不會搞大水漫灌，料ＣＰＩ走勢回落；疫

情對經濟衝擊較大，但影響是短期的可控的；會否下調全年發展目標？統計

局稱看「兩會」報告



《即日市況》﹡儲局突減息增市場憂慮，港股瀉９６９點收２３０６３曾跌穿二萬三



《深滬股市》﹡滬指收瀉３﹒４％至逾月低，經濟大走樣人行放水難救



《美元匯價》﹡全球疫情或進一步爆發，美元仍略佔優勢；歐元最新報１﹒１１６６╱

７０，日圓最新報１０５﹒９９╱１０６﹒０２



《公司業績》﹡ＨＭ（０８４１６）全年少賺６３﹒５％至２６１﹒４萬元，不派息

﹡匯隆（０８０２１）九個月股東應佔虧損收窄至１７７５萬元，不派息

﹡華領醫藥（０２５５２）去年全年虧損縮窄至４﹒２５億元人民幣，不派息

﹡ＰＡＣＩＦＩＣ ＬＥＧＥＮＤ（０８５４７）全年虧損收窄至７８０萬元

，不派息

﹡中國創意（０８３６８）年度虧轉盈１６１﹒５萬元人民幣，不派息

﹡中廣核礦業（０１１６４）料全年純利增４０％至６０％

﹡全民國際（０８１７０）中期虧轉盈賺４５０萬元，不派息

﹡金泰豐（０８４７９）年度盈利３９８７萬元升３７﹒６％，不派息

﹡星亞（０８２９３）中期虧損收窄至１６５萬坡元，不派息

﹡天虹紡織（０２６７８）去年少賺２４％，派末期息０﹒１５港元

﹡港華燃氣（０１０８３）去年多賺７％，派末期息１５仙

﹡信義能源（０３８６８）去年純利升２０﹒３％，派息８﹒５仙

﹡新奧能源（０２６８８）去年多賺逾１倍，派末期息１﹒６７港元



《公司資訊》﹡上實環境（００８０７）內地多個污水處理與污泥處置項目進展良好

﹡中國新電信（０８１６７）停止運營從事手機設備買賣之附屬公司

﹡支付通集團（０８３２５）出售小額信貸業務公司７５％股權，代價

２﹒２５億元

﹡馬國可印花服裝供應商ＭＢＶ（０１９５７）招股入場費約２２２２元

﹡易還財務（０８０７９）獲張少輝折讓２７﹒５％提全購，另就欠債進行法

律抗辯

﹡金斯瑞生物（０１５４８）回應建議分拆傳奇生物科技

﹡國娛（０８２２８）引新投資者冼國林：非賣殼，仍留任公司主席

﹡惠陶集團（０８２３８）四個月收益１４７４萬元升近２﹒４倍

﹡港交所（００３８８）今年工作重點包括檢討海外公司來港上市制度；若上

市企業本月底前已刊發初步業績，可延遲刊發年度報告

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下原料藥通過ＣＤＥ技術審評

﹡萬科海外（０１０３６）去年應佔盈利大跌八成，派息每股９仙

﹡綠景中國（０００９５）與聯通深圳分行及景悅科技建立智慧城區領域戰略

合作

﹡香港寬頻向１萬個有經濟困難家庭送上免費寬頻服務

﹡中海油（００８８３）在渤海獲得墾利６－１大型發現

﹡澳洲成峰高教（０１７５２）全面實行線上授課



《國企紅籌》﹡第一拖拉機（０００３８）與國機中央研究院簽訂多個合同

﹡中國地熱能（０８１２８）股東特別大會否決股份十合一

﹡中興通訊（００７６３）澄清未收到美國涉嫌賄賂調查通知

﹡中國太平（００９６６）首兩月原保險收入按年跌７﹒１％

﹡平保（０２３１８）任匯川因個人身體原因辭任副董事長

﹡中煤能源（０１８９８）２月商品煤銷量增３﹒７％，產量升逾２％



《神州民企》﹡恆安國際（０１０４４）完成發行１０億元人民幣疫情債，票息２﹒６５％

﹡復星醫藥（０２１９６）旗下益基利侖賽注射液獲納入優先審評

﹡順風清潔能源（０１１６５）今早宣布停牌



《中國要聞》﹡內地首２月全國固定資產投資下降２４﹒５％

﹡內地首２月社會消費品零售總額大跌２０﹒５％

﹡內地首２月社會消費品零售總額大跌２０﹒５％

﹡統計局表示首２月工業增加值大降１３﹒５％；首２月全國商品房銷售額大

跌３５﹒９％；首２月房地產投資降１６﹒３％；地產投資及銷售大降，統

計局強調不把地產作短期刺激；３月經濟將有明顯起色，下半年經濟會更穩

健；下半年就業壓力將有所減輕；不會搞大水漫灌，料ＣＰＩ走勢回落；疫

情對經濟衝擊較大，但影響是短期的可控的；會否下調全年發展目標？統計

局稱看「兩會」報告

﹡２月７０大中城市樓價漲幅穩中有落，一線環比持平

﹡中原地產表示２月樓市冰封新房價格走平，成交復甦慢

﹡測算：２月７０城房價指數同比漲幅逾一年半低

﹡人行開展１０００億元ＭＬＦ，利率持平市場意外

﹡內地首２月發電量降８％，原油天然氣生產保持增長

﹡農發行表示已發１３７０億貸款支持企業復工復產

﹡上交所表示證券持有人出借證券後，持有期計算不受影響

﹡上海針對新冠肺炎的ｍＲＮＡ疫苗將於４月中臨床試驗

﹡上海將階段性降低企業電費天然氣費，節省成本２０億

﹡上海推７項人才環境優化政策和７項人才精準服務舉措

﹡海航政府代表與債權銀行開會，將建立常態化溝通機制

﹡秀強涉誤導性陳述遭中證監調查，事件擬與特斯拉相關

﹡乘聯會表示料乘用車市場全年零售總量損失約２００萬輛

﹡外交部表示中方敦促有關國家立即解除對伊朗相關制裁

﹡上金所再次擴大白銀延期合同保證金比例、漲跌幅限制



《寶島快訊》﹡台股收挫逾４％報９７２３﹒６８點，失守一萬點關



《其他消息》﹡政府公開招聘私隱專員繼任人

﹡金管局表示港元拆息應隨美減息下調，存貸息率商業考慮；金管局將逆周期

資本緩衝比率下調至１％

﹡余偉文稱下調ＣＣｙＢ釋放約５０００億元予銀行加大借貸

﹡疫情拖累，ＭＰＦ上月人均蝕４５８７元

﹡中原十大屋苑周末僅錄８宗成交，５屋苑捧蛋；中原按揭料按息跌穿２厘以

下，銀行單邊減Ｐ機會不大；本港私樓住戶供樓負擔比率微跌

﹡深股通額度全日流走３９﹒４億元；滬股通額度全日流走４８﹒７億元，陸

股通淨流出９８億

﹡華僑永亨料港銀未必短時間內跟減，視乎儲局措施成效

﹡萊坊表示港銀有壓力跟隨減息，料今年樓價下跌１０％

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變

﹡澳門將貼現窗基本利率下調至０﹒８６厘

﹡ＩＤＣ表示去年上半年阿里雲ＩａａＳ收入增６９％，增速領先業界

﹡香港迪士尼去年淨虧損擴大至１﹒０５億，連續５年見紅

﹡恆生維持最優惠利率５厘不變



《新冠肺炎》﹡本港增７宗確診個案及２宗初步確診個案；東區醫院內科醫生加拿大回港後

檢測初步呈陽性

﹡２月份初步訪港旅客按年跌逾９６％至１９﹒９萬人

﹡七國集團將討論疫情措施，歐盟料今年經濟萎縮約１％

﹡南韓單日新增確診跌至雙位數，日本增３１人感染

﹡英國將針對疫情舉行緊急內閣會議

﹡傳日本開始考慮取消東京奧運會的可能性

﹡上海昨新增２例境外輸入型新冠病毒肺炎確診病例

﹡移民局表示全國陸地入境日均１２萬人次，同比降逾八成

﹡中國生物科技（０８０３７）獲英諾特授權分銷試劑

﹡回收基金推新措施，每家回收商每月資助上限為２萬元

﹡城巴表示一名車長昨天確診，曾駕駛９０、９６及９８號

﹡政府明天起向入住檢疫中心人士每日收費兩百元；政府推５６億元零售業資

助計劃，每家商戶獲８萬資助

﹡疫苗研發進展指小鼠免疫實驗已產生特異性抗體

﹡袁國勇建議政府規定所有入境人士自我隔離１４天

﹡高拔陞稱保護高危群組，免醫護染疫

﹡健康申明卡上作假，中國將以妨害國境衛生檢疫罪定罪

﹡國際貨幣基金組織總部現確診個案，所有員工在家工作

﹡陳茂波預告失業率創９年新高，金融動盪將加速惡化

﹡傳環球唱片行政總裁確診，正住院接受治療

﹡匯豐證實香港一名員工確診新型冠狀病毒肺炎

﹡瑞銀財管建議投資者結合賣出看跌期權和平均入市策略

﹡標普料中國公路板塊今年最少損失２７００億人民幣

﹡橋彼道稱業務未見衝擊，新一輪融資料年內完成

﹡澳門３０００元電子消費卡本周三起接受登記

﹡聶德權稱最快下周二安排第二批專機接載湖北港人

﹡國泰（００２９３）恢復由本周三至周五倫敦希思路出發回港航班

﹡思捷環球（００３３０）料受疫情影響下半年將產生重大虧損

﹡麥美娟促政府安排包機接留英港生回港

﹡工總歡迎金管局下調逆周期緩衝資本比率

（ｚｚ）

