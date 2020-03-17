《日出而作》道指急瀉近三千點憂經濟衰退，油價挫逾一成



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２０１８８﹒５２ 跌 ２９９７﹒１０點╱１２﹒９３％

標普５００ ２３８６﹒１３ 跌 ３２４﹒８９點╱１１﹒９８％

納斯達克 ６９０４﹒５９ 跌 ９７０﹒２８點╱１２﹒３２％

倫敦富時 １００５１﹒０８ 跌 ２１５﹒０３點╱ ４﹒０１％

法蘭克福ＤＡＸ ８７４２﹒２５ 跌 ４８９﹒８３點╱ ５﹒３１％

巴黎ＣＡＣ４０ ３８８１﹒４６ 跌 ２３６﹒８９點╱ ５﹒７５％



﹡香港時間７：４４ａｍ美元兌日圓１０６．２３，歐元兌美元１．１１５９



《最新資訊》﹡紐約聯儲３月製造業指數轉跌遜預期，創１１年低位

﹡舖市寒冬，銅鑼灣核心區差估署租值挫３成

﹡抗疫措施力度不足，美股暴跌一成二，道指瀉三千點

﹡聯儲局減息未提振市場氣氛，日圓大漲

﹡傳考慮在美國設頂尖晶片廠，台積電稱不排除可能性

﹡美股隔晚崩跌後期貨回升近２％，日股亦僅跌逾１％

﹡特朗普警告經濟可能陷入衰退，敦促國民暫停社交活動

﹡中銀（０２３８８）維持最優惠貸款利率５厘不變

﹡信安料儲局數月內將擴量寬，零利率至少持續至第四季

﹡聯儲局再推隔夜回購，向市場注入５０００億美元

﹡百德（０２６６８）料去年持續經營溢利最少３０００萬

﹡冠均國際（０１６２９）料去年營運由虧損轉盈利

﹡維亞生物（０１８７３）料去年純利增逾１﹒８倍

﹡寶新置地（００２９９）料去年純利增不少於８０％

﹡上海復旦（０１３８５）料去年盈轉虧損１﹒６５億人幣

﹡中星集團（０００５５）料去年虧損最多３８００萬元

﹡中國育兒網絡（０１７３６）料去年溢利跌８５％

﹡友成控股（０００９６）料去年純利顯著減少

﹡百福控股（０１４８８）料去年虧損擴大

﹡李氏大藥廠（００９５０）料去年純利跌最多７４％

﹡冠中地產（００１９３）料中期盈轉虧損

﹡國電科環料去年稅前盈轉虧最多２﹒２億人幣

﹡棠記（０８３０５）料全年綜合盈利跌約７５％至８５％

﹡港大零售（０１２５５）料去年盈轉虧最多７５００萬元

﹡意科（００９４３）料去年盈轉虧最少６０００萬元

﹡愛得威（０６１８９）料去年純利跌最多５０％

﹡福森藥業（０１６５２）料去年純利跌逾４５％

﹡廣州基金（０１３６７）料去年虧損增至約１﹒１２億元

﹡中國投融資（０１２２６）建議每１０股併１股

﹡友成（０００９６）成特斯拉零部件供應商，料年銷５５００萬元

﹡共享集團（０３３４４）主席潘森４３﹒７％股權被接管

﹡西伯利亞礦業（０１１４２）建議１０股併１股，每手改４０００股

﹡李氏大藥廠（００９５０）吸入劑產品獲內地藥監局授予優先審評資格

﹡昊天發展（０４７４）８億元售山東高速（００４１２）股份料蝕２７３萬

﹡信義玻璃（００８６８）去年純利升近６％，末期息３０仙

﹡香港醫思醫療（０２１３８）下半年元朗開高端影像中心

﹡國泰航空（００２９３）２月蝕超過２０億元，單月載客量跌逾６４％

﹡設計都會（０１５４５）去年少賺逾７％，末期息０﹒８８仙

﹡加拿大周三中午起封關，馬來西亞鎖國禁出入境

﹡永利及美高梅旗下拉斯維加斯賭場今起暫停營業

﹡全國昨新增確診２１宗主要為境外輸入，湖北僅佔１宗

﹡南南資源附屬重續採礦許可證，難估復產申請處理時間

﹡美擬出台規模更大抗疫方案，努欽正與共和黨閉門商討

﹡致豐工業延遲復工及產量短暫下降，產品交付受影響

﹡國際貨幣基金組織擬幫助成員國，準備動用１萬億美元

﹡現代汽車上月在華銷量僅過千輛，同比下跌９７％

﹡楊潔篪與蓬佩奧通話中方譴責污名化，美方反對傳謠



《神州民企》﹡亨鑫（０１０８５）去年少賺４％，末期息２﹒９２分

﹡博耳電力（０１６８５）料去年虧轉盈或虧損大減

﹡中國鐵鈦（００８９３）料去年虧轉盈最少７５００萬人幣

﹡西王置業（０２０８８）料去年盈轉虧最多六千萬人幣

﹡海升果汁（００３５９）預期全年盈轉虧最少１億人幣

﹡舜宇光學（０２３８２）去年純利升逾６０％，末期息８１仙



《中國要聞》﹡上交所首單註冊制公司債完成簿記發行

﹡李克強境外輸入給疫情結束帶來不確定性要精準防控

