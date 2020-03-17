《油金掠影》油組斡旋無效油失守３０美元，儲局突減息金穿千五

《經濟通通訊社１７日專訊》疫情在全球範圍惡化，政府採取封鎖措施以遏止疫情蔓延，引

發全球經濟衰退的擔憂，油價周一（１６日）失守每桶３０美元。

布蘭特原油期貨急挫３﹒８０美元或１１﹒２％，收３０﹒０５美元。美國原油期貨下跌３

﹒０３美元或９﹒６％，至２８﹒７０美元。

全球主要石油生產國沙特及俄羅斯未能達成減產協議，並引發一場價格戰。沙特阿美總裁兼

首席執行官納瑟爾周一表示，公司或會在４月計劃增產，在５月亦會維持４月的產量水平，暗示

已準備在一段時間內接受低油價。

ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ估計，隨著沙特及俄羅斯相應增產，石油供應過剩可能達到８至１３

億桶。在此之前，本世紀最大規模的六個月全球供應過剩為３﹒６億桶。

另外，據消息人士稱，將於周三在維也納舉行的ＯＰＥＣ＋技術會議已被取消。

據中國國家統計局，今年首兩個月日煉油量下降４﹒８％，至２０１８年１２月以來的最低

水平。



＊鉑金創史上最大單日跌幅＊



聯儲局第二次減息並沒有消除市場的憂慮，貴金屬繼續遭到大幅拋售，金價挫逾５％，跌穿

１５００美元水平。

現貨金急跌２﹒６％，報１４９０﹒０１美元。美國黃金期貨挫２％，收１４８６﹒５美元

。金價跌破２００日移動均線，這被視為看跌信號。

隨新冠疫情在全球肆虐，貴金屬與更大範圍的市場一起遭拋售，美國公債收益率下降，股市

暴跌。

此外，疫情導致工業需求的下降亦是貴金屬遭拋售的原因，汽車銷量下降進一步削弱了對鉑

金和鈀金需求的預期。

鈀金插水１１％，報１６０９﹒４５美元。鉑金暴跌１３﹒７％，報６５６﹒９８美元，創

記錄以來最大日跌幅。白銀亦急插１２﹒５％，報１２﹒８４美元。（ｆｚ）

