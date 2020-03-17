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即市新聞

17/03/2020 07:50

《油金掠影》油組斡旋無效油失守３０美元，儲局突減息金穿千五

　　《經濟通通訊社１７日專訊》疫情在全球範圍惡化，政府採取封鎖措施以遏止疫情蔓延，引
發全球經濟衰退的擔憂，油價周一（１６日）失守每桶３０美元。
　　布蘭特原油期貨急挫３﹒８０美元或１１﹒２％，收３０﹒０５美元。美國原油期貨下跌３
﹒０３美元或９﹒６％，至２８﹒７０美元。
　　全球主要石油生產國沙特及俄羅斯未能達成減產協議，並引發一場價格戰。沙特阿美總裁兼
首席執行官納瑟爾周一表示，公司或會在４月計劃增產，在５月亦會維持４月的產量水平，暗示
已準備在一段時間內接受低油價。
　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ估計，隨著沙特及俄羅斯相應增產，石油供應過剩可能達到８至１３
億桶。在此之前，本世紀最大規模的六個月全球供應過剩為３﹒６億桶。
　　另外，據消息人士稱，將於周三在維也納舉行的ＯＰＥＣ＋技術會議已被取消。
　　據中國國家統計局，今年首兩個月日煉油量下降４﹒８％，至２０１８年１２月以來的最低
水平。

＊鉑金創史上最大單日跌幅＊

　　聯儲局第二次減息並沒有消除市場的憂慮，貴金屬繼續遭到大幅拋售，金價挫逾５％，跌穿
１５００美元水平。
　　現貨金急跌２﹒６％，報１４９０﹒０１美元。美國黃金期貨挫２％，收１４８６﹒５美元
。金價跌破２００日移動均線，這被視為看跌信號。
　　隨新冠疫情在全球肆虐，貴金屬與更大範圍的市場一起遭拋售，美國公債收益率下降，股市
暴跌。
　　此外，疫情導致工業需求的下降亦是貴金屬遭拋售的原因，汽車銷量下降進一步削弱了對鉑
金和鈀金需求的預期。
　　鈀金插水１１％，報１６０９﹒４５美元。鉑金暴跌１３﹒７％，報６５６﹒９８美元，創
記錄以來最大日跌幅。白銀亦急插１２﹒５％，報１２﹒８４美元。（ｆｚ）

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