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即市新聞

17/03/2020 09:22

美股崩盤港股守二萬三，低開６１點報２３００１點，國指跌３６點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隨著美國再度宣布減息一厘，美股引來雪崩式下挫，道指大跌
近三千點，惟目前道指期貨反彈約７００點。亞洲股市今早普遍下挫，首爾指數跌６３點，台北
加權指數跌４１１點，港股開始現防守力，只低開６１點穩守二萬三關口。個股方面，鑒於澳門
出現第１１個新型冠狀病毒感染確診個案，因此對所有外國入境入士實施１４天醫學觀察，濠賭
股隨即走弱，金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）低開２％；而內房股則走勢分化，碧桂
園（０２００７）高開逾半成，中海外（００６８８）則低開逾２％。
　　恆生指數開報２３００１點，跌６１點或跌０﹒２７％，主板成交３６﹒１６億元。國企指
數報９１９０點，跌３６點或跌０﹒４０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒７４％，報４５元；港交所（００３８８）跌
０﹒２６％，報２２８元；騰訊（００７００）無升跌，報３４１﹒８元；中移動（００９４１
）升０﹒９６％，報５２﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒２１％，報６５﹒２５元。

　　恆指十隻升跌幅顯著股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒５０元　　　升５﹒６７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０８﹒３０元　　　升４﹒８４％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒４０元　　　升３﹒８５％
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒５８元　　　升３﹒１４％
　　信和置業（０００８３）　　　８﹒９７元　　　升２﹒８７％
　　中電控股（００００２）　　７５﹒６０元　　　跌２﹒５８％
　　金沙中國（０１９２８）　　２８﹒８０元　　　跌２﹒５４％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４３﹒００元　　　跌２﹒３８％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒２６元　　　跌２﹒３０％
　　中海外　（００６８８）　　２４﹒００元　　　跌２﹒２４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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