《盤後部署》「熊二」港股短期或現假彈，「先好後淡」策略可考慮

《經濟通通訊社１７日專訊》受儲局突然減息影響，隔晚美股道指大瀉近三千點，史上第四

次啟動熔斷機制，惟亞洲股股市方面似乎「跌無可跌」，今早港股低開約６０點後走勢反覆，一

度倒升３３７點高見２３４０１，惟瞬間又再回吐，一度倒跌３８７點低見２２６７６點。然而

，低位又見買盤，中午前收復失地並重返二萬三關口。部分地產及領展（００８２３）略有鑊氣

，而重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）及匯控（００００５）亦向上發展。最終

大市收報２３２６３點，升２００點或升０﹒８７％，主板成交１５１０﹒１５億元。國企指數

報９２１６點，跌１１點或跌０﹒１２％。

內地股市輕微走弱，上證綜合指數報２７７９點，跌９點或跌０﹒３４％；深證成份指數報

１０２０２點，跌５０點或跌０﹒４９％。兩市合共成交額８１８０﹒８６億元人民幣。



＊ＩＭＦ稱廿多國向其求助，美八大銀行動用貼現窗口＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，目前２０多國向其組織詢問就疫情下有關援助的問題，

總輞格奧爾基耶娃於博客發文指出，ＩＭＦ已經預備調動合計一萬億美元的貸款，幫助各個成員

應付該場危機。她表示隨著疫情蔓延，預料協調全球財政方案的需求日益強勁。一位ＩＦＭ發言

人則表示，部分對ＩＭＦ融資有興趣的國家已經開始籌劃貸款，但強調這些詢問並不是正式請求

。目前ＩＭＦ有４０個成員國擁有貸款及金融計畫，涉及總規模達２０００億美元。

行業組織金融服務論壇發表聲明指，美國八大銀行包括摩通、美銀、花旗等，將會開始使用

貼現窗口，而聯邦儲備局一直鼓勵銀行業使用。傳統概念上，貼現窗口一直只為擁有健康資產負

債表的銀行提供緊急流動性以應付「錢荒」問題，但銀行普遍較少使用，因為使用貼現窗可能意

味著銀行背上一些負債嚴重的「惡名」，亦很容易成為政客攻擊的藉口。值得關注的是，

２００８年金融危機時，美國監管機構曾強迫銀行使用貼現窗，惟隨後形勢惡化，令到美聯儲推

出新流動性計劃來支撐金融體系。



＊港股「熊二」快轉「熊三」，先牛後熊佔先機＊



目前市場觸發恐慌性拋售，企業業績回落，恆指「熊二」走勢明顯，預料短期內會出現技術

性反彈，幅度約１０％至２０％，並預料將快速進入「熊三」。惟熊市時期每人定義不一，重點

在於大市何時「見底」，本次熊市與上次２００８年同樣受美國股市拖累，唯一不同的是當年年

是人禍，現時屬天災，而天災發展則是難以估計。本次熊市周期急速，港股與美股拾級而落，而

油價、金價回吐，相信資金很快回流至股市出現「假彈」情況，投資者可於現時開短期好倉，捕

捉「假彈」機會，由低位起計有１０％升幅可考慮食胡再做淡，惟此操作風險相當高，投資者須

慎重操作，「假彈」之後恆指有機會再進一步失守二萬三關口，並貼近二萬點大關。（ｕｌ）

