《經濟通通訊社１７日專訊》紐約聯邦儲備銀行周一（１６日）表示，再向隔夜拆借市場注
入５０００億美元，確保儲備金供應充足，支持短期美元融資市場的穩定運行。
不過投資者和監管機構對規模達１７萬億美元美債市場的流動性問題感到擔憂。收益率異常
大幅波動，令投資者難以進行交易，因為買入價和賣出價之間出現巨大價差。
在離岸市場，貸款仍然昂貴，日本各銀行支付１７３個基點的溢價，將日圓互換為一個月期
美元，幾乎是過去一年平均價格的十倍。（ａｌ）
17/03/2020 08:01
【全球放水】聯儲局再推隔夜回購，向市場注入５０００億美元
《經濟通通訊社１７日專訊》紐約聯邦儲備銀行周一（１６日）表示，再向隔夜拆借市場注
入５０００億美元，確保儲備金供應充足，支持短期美元融資市場的穩定運行。
不過投資者和監管機構對規模達１７萬億美元美債市場的流動性問題感到擔憂。收益率異常
大幅波動，令投資者難以進行交易，因為買入價和賣出價之間出現巨大價差。
在離岸市場，貸款仍然昂貴，日本各銀行支付１７３個基點的溢價，將日圓互換為一個月期
美元，幾乎是過去一年平均價格的十倍。（ａｌ）
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