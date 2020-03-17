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17/03/2020 08:01

【全球放水】聯儲局再推隔夜回購，向市場注入５０００億美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》紐約聯邦儲備銀行周一（１６日）表示，再向隔夜拆借市場注
入５０００億美元，確保儲備金供應充足，支持短期美元融資市場的穩定運行。
　　不過投資者和監管機構對規模達１７萬億美元美債市場的流動性問題感到擔憂。收益率異常
大幅波動，令投資者難以進行交易，因為買入價和賣出價之間出現巨大價差。
　　在離岸市場，貸款仍然昂貴，日本各銀行支付１７３個基點的溢價，將日圓互換為一個月期
美元，幾乎是過去一年平均價格的十倍。（ａｌ）

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