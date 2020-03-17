【全球放水】澳洲央行：已做好準備進一步放寬貨幣政策

《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲央行公布本月議息會議記錄，指出疫情危機已經促使央行

注入緊急流動性，並已做好準備進一步放寬貨幣政策。會議記錄又顯示，委員同意保持聯繫，

暗示將考慮於下月政策會議前採取行動。

有分析預計，央行將把隔夜拆款利率降至０﹒２５％，並制定計劃購買公債，以將較長期收

益率維持在低位。澳洲央行亦曾主張，將利率降至低於０﹒２５％將適得其反，但降低收益率至

少將減少經濟中的借款成本。（ａｌ）

