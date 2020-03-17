《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲央行公布本月議息會議記錄，指出疫情危機已經促使央行
注入緊急流動性，並已做好準備進一步放寬貨幣政策。會議記錄又顯示，委員同意保持聯繫，
暗示將考慮於下月政策會議前採取行動。
有分析預計，央行將把隔夜拆款利率降至０﹒２５％，並制定計劃購買公債，以將較長期收
益率維持在低位。澳洲央行亦曾主張，將利率降至低於０﹒２５％將適得其反，但降低收益率至
少將減少經濟中的借款成本。（ａｌ）
17/03/2020 13:31
【全球放水】澳洲央行：已做好準備進一步放寬貨幣政策
《經濟通通訊社１７日專訊》澳洲央行公布本月議息會議記錄，指出疫情危機已經促使央行
注入緊急流動性，並已做好準備進一步放寬貨幣政策。會議記錄又顯示，委員同意保持聯繫，
暗示將考慮於下月政策會議前採取行動。
有分析預計，央行將把隔夜拆款利率降至０﹒２５％，並制定計劃購買公債，以將較長期收
益率維持在低位。澳洲央行亦曾主張，將利率降至低於０﹒２５％將適得其反，但降低收益率至
少將減少經濟中的借款成本。（ａｌ）
|FOCUS17/03/2020
【FOCUS】「零利率」藥石未顯靈 激進抗疫或反轉消費
|生財有道17/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：今日宜趁反彈減持
|香港政情17/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：九成確診外地輸入 除內地澳台外全球發紅色旅遊警示
|生財有道17/03/2020
【大熊來了】抗疫措施力度不足 美股暴跌道指瀉3000點
|生財有道16/03/2020
【全球放水】余偉文：下調CCyB釋放約5千億元予銀行加大借貸
|生財有道16/03/2020
【全球放水】恒生：美藉減息避免經濟急劇下滑 今年再減息機會微
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰