  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/03/2020 13:39

【油市博奕】傳油組及盟友技術會議取消，無法調解沙特與俄羅斯

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士指，原定本周三（１８日）在維也納舉
行的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友的技術會議已取消，因為沙特和俄羅斯就減產的協議失
敗。
　　消息沒有指出取消的理由，目前未清楚會議會否重新安排，不過油組的工作人員正在家工作
，預防感染新冠肺炎，而且其他油組成員國曾試圖在沙特和俄羅斯之間進行調解，但至今未有成
果，目前雙方仍很難達成協議，不過油組及俄羅斯為首等盟國達成的削減油產協議將於本月底到
期。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS17/03/2020
【FOCUS】「零利率」藥石未顯靈 激進抗疫或反轉消費
生財有道17/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：今日宜趁反彈減持
香港政情17/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：九成確診外地輸入 除內地澳台外全球發紅色旅遊警示
生財有道17/03/2020
【大熊來了】抗疫措施力度不足 美股暴跌道指瀉3000點
生財有道16/03/2020
【全球放水】余偉文：下調CCyB釋放約5千億元予銀行加大借貸
生財有道16/03/2020
【全球放水】恒生：美藉減息避免經濟急劇下滑 今年再減息機會微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】裳樂匯坊預售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金