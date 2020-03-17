《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士指，原定本周三（１８日）在維也納舉
行的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友的技術會議已取消，因為沙特和俄羅斯就減產的協議失
敗。
消息沒有指出取消的理由，目前未清楚會議會否重新安排，不過油組的工作人員正在家工作
，預防感染新冠肺炎，而且其他油組成員國曾試圖在沙特和俄羅斯之間進行調解，但至今未有成
果，目前雙方仍很難達成協議，不過油組及俄羅斯為首等盟國達成的削減油產協議將於本月底到
期。（ａｌ）
17/03/2020 13:39
【油市博奕】傳油組及盟友技術會議取消，無法調解沙特與俄羅斯
《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士指，原定本周三（１８日）在維也納舉
行的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友的技術會議已取消，因為沙特和俄羅斯就減產的協議失
敗。
消息沒有指出取消的理由，目前未清楚會議會否重新安排，不過油組的工作人員正在家工作
，預防感染新冠肺炎，而且其他油組成員國曾試圖在沙特和俄羅斯之間進行調解，但至今未有成
果，目前雙方仍很難達成協議，不過油組及俄羅斯為首等盟國達成的削減油產協議將於本月底到
期。（ａｌ）
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