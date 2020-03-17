【油市博奕】傳油組及盟友技術會議取消，無法調解沙特與俄羅斯

《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述消息人士指，原定本周三（１８日）在維也納舉

行的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友的技術會議已取消，因為沙特和俄羅斯就減產的協議失

敗。

消息沒有指出取消的理由，目前未清楚會議會否重新安排，不過油組的工作人員正在家工作

，預防感染新冠肺炎，而且其他油組成員國曾試圖在沙特和俄羅斯之間進行調解，但至今未有成

果，目前雙方仍很難達成協議，不過油組及俄羅斯為首等盟國達成的削減油產協議將於本月底到

期。（ａｌ）

