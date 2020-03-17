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17/03/2020 13:51

【油市博奕】國際能源署：發展中國家今年或損失八成半油氣收入

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）和石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）周一（
１６日）引述分析，罕見聯合發布聲明指，如果當前狀況持續，發展中國家今年的油氣收入將減
少５０％至８５％，創逾廿年新低。
　　國際能源署署長比羅爾、油組秘書長巴爾金指出，這可能產生重大的社會及經濟後果，特別
是對醫療和教育等重要領域的公共部門支出。
　　不過聲明未明確提及沙特與俄羅斯展開的原油價格戰，但敦促市場需要穩定。（ａｌ）

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