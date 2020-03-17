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17/03/2020 14:37

【新冠肺炎】七國集團領導人承諾將竭盡全力抗疫，支持經濟增長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》七國集團（Ｇ７）領導人周一（１６日）承諾，將採取一切必
要措施抗疫，並將更緊密展開合作，保護公眾健康、就業及經濟增長。　
　　七國領導人聲明指，承諾將應對疫情帶來的健康和經濟風險，並為經濟強勁復甦及繁榮鋪路
，動用一切可能政策工具，實現七國集團強勁增長，防範下行風險。
　　七國集團正在動用各類工具，包括貨幣和財政措施在內，並採取有針對性的行動，立即盡可
能為受影響的工人、企業和行業提供支持。（ａｌ）

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