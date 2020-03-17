【新冠肺炎】傳南韓將推措施緩解美元資金短缺，額外預算已達共識

《經濟通通訊社１７日專訊》據路透社引述知情官員消息報道指，南韓將於明日（１８日）
宣布措施，緩解當地市場美元資金短缺的局面，同時準備出台跟進措施應對市場動盪。
另外據韓聯社引述執政黨民主黨報道指，南韓執政黨及反對黨同意維持政府提議的額外預算
總規模，國會將在當地時間晚上舉行預算委員會會議。
總統文在寅早前表示，額外預算不足以克服疫情帶來的衝擊，故需要採取更強而有力的措施
。（ａｌ）
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