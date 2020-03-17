【新冠肺炎】特朗普以中國病毒形容疫情，中國外交部指言論抹黑

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普最新在社交媒體上使用「中國病毒」

（Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｖｉｒｕｓ）形容疫情，或加劇中美摩擦，而兩國近期已不停指責對方應為

疫情大流行負責。

特朗普早前曾稱新冠肺炎為「外國病毒」（Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｖｉｒｕｓ），但特朗普最新

表示，美國將強有力地支持特別受「中國病毒」影響的行業，如航空公司和其他行業。

中國外交部今午回應指，特朗普的言論抹黑中國，中方對此非常憤怒，並強烈反對，強調美

國應先處理好自己的事務。（ａｌ）（ｚｚ）

