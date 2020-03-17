《經濟通通訊社１７日專訊》國藥科技（０８１５６）宣布，於昨日（１６日），公司已確
認向一家位於行業領先地位的紡熔非織造布製造商購進５０噸用於製造口罩的核心原材料 熔噴
布。此次採購的５０噸熔噴布原材料預計將於４月中旬陸續運抵香港，料可生產６０００萬個以
上的口罩。
此採購訂單的成功簽訂，短期內為集團提供大量的原材料戰略物資儲備，為口罩的穩定生產
增加強大的信心，亦加強集團口罩生產線的運營延續性。（ｕｌ）
17/03/2020 09:27
【新冠肺炎】國藥科技訂購５０頓熔噴布運港，料生產六千萬個口罩
《經濟通通訊社１７日專訊》國藥科技（０８１５６）宣布，於昨日（１６日），公司已確
認向一家位於行業領先地位的紡熔非織造布製造商購進５０噸用於製造口罩的核心原材料 熔噴
布。此次採購的５０噸熔噴布原材料預計將於４月中旬陸續運抵香港，料可生產６０００萬個以
上的口罩。
此採購訂單的成功簽訂，短期內為集團提供大量的原材料戰略物資儲備，為口罩的穩定生產
增加強大的信心，亦加強集團口罩生產線的運營延續性。（ｕｌ）
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