【新冠肺炎】國藥科技訂購５０頓熔噴布運港，料生產六千萬個口罩

《經濟通通訊社１７日專訊》國藥科技（０８１５６）宣布，於昨日（１６日），公司已確

認向一家位於行業領先地位的紡熔非織造布製造商購進５０噸用於製造口罩的核心原材料 熔噴

布。此次採購的５０噸熔噴布原材料預計將於４月中旬陸續運抵香港，料可生產６０００萬個以

上的口罩。

此採購訂單的成功簽訂，短期內為集團提供大量的原材料戰略物資儲備，為口罩的穩定生產

增加強大的信心，亦加強集團口罩生產線的運營延續性。（ｕｌ）

