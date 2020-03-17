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即市新聞

17/03/2020 09:31

《異動股》舜宇光學（２３８２）急漲近一成，去年純利升逾６０％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至去年１２月３１日止年度
純利升約６０﹒２４％，至約３９﹒９１億元（人民幣．下同），每股盈利約３﹒６５元。該股
昨日插近１３％，現價升９﹒６８％，報１１３﹒３元，破二百五十天線（１０８﹒９１４元）
；成交約５０萬股，涉資５４６７萬元。
　　集團指出，期內收入升約４６％至約３７８﹒５９億元，受惠於智能手機相關業務進一步發
展及車載成像及傳感領域快速增長，毛利升約２０﹒５％至約７７﹒５１億元，毛利率約２０﹒
５％，上升約１﹒６個百分點。集團指出，目前營運產能已恢復正常，董事會認為疫情暫不會產
生重大財務影響。
　　現時，恆生指數報２３３３７，升２７３點或升１﹒１９％，主板成交４９﹒７６億元。國
企指數報９２８７，升５９點或升０﹒６５％。
　　上證綜指報２８１５，升２５點或升０﹒９３％，成交８７﹒９５億元人民幣。深證成指報
１０４１９，升１６５點或升１﹒６２％，成交１３０﹒１８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　１１３﹒３０元　　　升９﹒６８％
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　　４１﹒４０元　　　升２﹒３５％
　　比亞迪電子　（００２８５）　　　１２﹒３０元　　　升２﹒１６％
　　通達集團　　（００６９８）　　　　０﹒６０元　　　跌１﹒６４％
　　高偉電子　　（０１４１５）　　　　１﹒３４元　　　跌２﹒１９％
　　丘鈦科技　　（０１４７８）　　　　９﹒２１元　　　升２﹒３３％
　　富智康集團　（０２０３８）　　　　０﹒８８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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