《異動股》舜宇光學（２３８２）急漲近一成，去年純利升逾６０％

《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至去年１２月３１日止年度

純利升約６０﹒２４％，至約３９﹒９１億元（人民幣．下同），每股盈利約３﹒６５元。該股

昨日插近１３％，現價升９﹒６８％，報１１３﹒３元，破二百五十天線（１０８﹒９１４元）

；成交約５０萬股，涉資５４６７萬元。

集團指出，期內收入升約４６％至約３７８﹒５９億元，受惠於智能手機相關業務進一步發

展及車載成像及傳感領域快速增長，毛利升約２０﹒５％至約７７﹒５１億元，毛利率約２０﹒

５％，上升約１﹒６個百分點。集團指出，目前營運產能已恢復正常，董事會認為疫情暫不會產

生重大財務影響。

現時，恆生指數報２３３３７，升２７３點或升１﹒１９％，主板成交４９﹒７６億元。國

企指數報９２８７，升５９點或升０﹒６５％。

上證綜指報２８１５，升２５點或升０﹒９３％，成交８７﹒９５億元人民幣。深證成指報

１０４１９，升１６５點或升１﹒６２％，成交１３０﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學科技（０２３８２） １１３﹒３０元 升９﹒６８％

瑞聲科技 （０２０１８） ４１﹒４０元 升２﹒３５％

比亞迪電子 （００２８５） １２﹒３０元 升２﹒１６％

通達集團 （００６９８） ０﹒６０元 跌１﹒６４％

高偉電子 （０１４１５） １﹒３４元 跌２﹒１９％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒２１元 升２﹒３３％

富智康集團 （０２０３８） ０﹒８８元 無升跌

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（ｎｓ）

