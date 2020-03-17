【新冠肺炎】上海要求疫情重點國家入境人員自付集中隔離費用

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海民政局副局長曾群今日在上海市疫情

防控新聞發布會上表示，即日起，上海市對於不具備居家隔離條件的重點國家境外入境人員一律

實施集中隔離。集中隔離期間的住宿費和餐費需自理。其中，住宿費分為每人每天２００元人民

幣或４００元人民幣兩檔。已在集中隔離期，但未滿１４天的，剩餘隔離時間的費用按日計算。

同時，上海將疫情重點國家範圍擴大到韓國、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國

、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利等１６個國家。

