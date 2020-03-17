《午市前瞻》港股現處嚴重超賣水平，料短期會有技術性反彈

《經濟通通訊社１７日專訊》美國緊急宣布減息一厘，恐慌情緒反映在隔晚美股，標普

５００指數開盤跌超過８％，再度觸發熔斷機制。美國總統特朗普直言，當地肺炎疫情可能持續

至８月才結束，令經濟步入衰退。港股開盤時，道指期貨反彈約７００點。港股開始現防守力，

只低開６１點報２３００１點，穩守二萬三。內地Ａ股開盤亦走高，上證指數重返２８００點關

口。今早恆指呈上下爭持格局，受惠重磅股及本地地產板塊向好，最高見２３４０１點升３３７

點，惟其後Ａ股走低，內房偏軟，恆指最低見２２６７６點轉插３８７點，其後明日公布業績的

騰訊（００７００）領漲，地產板塊向好，恆指再度走強，中午收報２３３０６點，升２４２點

或１﹒０５％，主板成交８５７﹒０６億元。國企指數報９２３３點，升６點。

Ａ股兩市微升，上證綜指報２７９０點，升不足１點，成交２１６８﹒００億元人民幣。

深證成指報１０２７１點，升１８點，成交３３８２﹒３０億元人民幣。

重磅股個別發展，中移動（００９４１）跌０﹒８７％，報５１﹒５５元；港交所

（００３８８）升０﹒９６％，報２３０﹒８元；建行（００９３９）升１﹒４５％，報

６﹒２８元；友邦（０１２９９）揚２﹒２％，報６７﹒５元。



＊逆周期緩衝資本比率降至１％，渣打揚近４％＊



香港金管局將逆周期緩衝資本比率由２％降至１％，料可釋放約５０００億元資金。財政司

司長陳茂波認為此舉可讓銀行有更大空間支持本地經濟。本地銀行股今日稍為企穩，匯控

（００００５）升１﹒９４％，報４４﹒６５元；恆生（０００１１）軟０﹒０８％，報

１３２﹒３元；東亞（０００２３）升０﹒３６％，報１６﹒９元；大新銀行（０２３５６）滑

０﹒８８％，報７﹒８６元；渣打（０２８８８）揚３﹒６１％，報４３元。

銀行體系釋放資金，地產收租股回升，領展（００８２３）揚３﹒５１％，報７３﹒６５元

；港鐵（０００６６）升２﹒８２％，報４０﹒０５元；新地（０００１６）走高１﹒４９％，

報１０２﹒３元；恆隆（００１０１）平收，報１６﹒０２元。希慎（０００１４）本月累計回

購１１７﹒７萬股，股價亦抽高１﹒８８％，報２４﹒４元。



＊舜宇去年純利升逾六成，半日股價漲近２％＊



經歷上日一輪拋售，科技股見反彈，騰訊明日公布全年業績，半日升３﹒３４％，報

３５３﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）揚１﹒１２％，報１８１﹒３元；金蝶國際（００２６

８）走高５﹒４％，報８﹒９８元；中國軟件（００３５４）升１﹒５５％，報３﹒９４元；心

動公司（０２４００）揚５﹒６３％，報３０元。

舜宇光學（０２３８２）公布業績，去年純利升約６０﹒２４％，至約３９﹒９１億元人民

幣。花旗發表報告指，預料舜宇將會專注研發、製造及成本控制，成為行業的領導者。該行維持

其「買入」評級，舜宇升１﹒８４％，報１０５﹒２元。帶動部分同業走高，瑞聲

（０２０１８）微升０﹒７４％，報４０﹒７５元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒５６％，報

９﹒０５元；富智康（０２０３８）揚２﹒２７％，報０﹒９元。



＊中國將開啟新一輪成品油調價窗口，油股軟＊



中國房地產行業研究平台「貝殼研究院」報告顯示，上周（３月９日至１５日），在１８座

重點城市中，經地產代理「鏈家」的二手房市場成交量較去年同期減少４０﹒５％。內房股走軟

，融創（０１９１８）跌２﹒８６％，報３５﹒７元；潤地（０１１０９）軟１﹒３８％，報３

２﹒１５元；中海外（００６８８）走低０﹒４１％，報２４﹒４５元；世房（００８１３）滑

０﹒４１％，報２４﹒５元；碧桂園（０２００７）跌１﹒２２％，報８﹒８８元。

中國將開啟新一輪成品油調價窗口。機構預測，內地成品油零售限價或下調約每噸９００元

人民幣，為自２０１３年推出新定價機制以來最大跌幅。油股續挫，中石油（００８５７）跌１

﹒６３％，報２﹒４２元；中海油（００８８３）走低１﹒２％，報７﹒４３元；中石化（００

３８６）軟０﹒８１％，報３﹒６９元；中海油服（０２８８３）跌０﹒３２％，報６﹒２７元

。



＊溫鋼城：現階段現金為王，趁反彈減倉＊



美國聯儲局突然減息，加上總統特朗普表示，疫情或令經濟步入衰退，進一步加劇市場恐慌

，惟港股上日急插近千點後，本日出現「死貓彈」。中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社

》表示，港股輕微反彈因市場在炒預期，目前道指期貨已下跌逾三成，料美股會出現反彈。短期

而言，他認為現在恆指１４天ＲＳＩ僅約２２，已達到嚴重超賣的水平，預期六周內會有技術性

反彈，但並不代表港股已經見底。不過，本輪反彈還要看外圍情緒、疫情發展及油價戰等因素，

若環境向好有機會重上２４５００至２５０００點水平，否則於２４０００點見頂，向下在２２

５００點暫有支持。

近日見公用股有較多資金吸納，溫鋼城認為，這是部分基金買入作避險，加上最近環球減息

，這類公用股息率有逾２厘，算比較吸引，但並不建議投資者買入。他指出基金吸納公用股，證

明大市仍未到底，最後都會出現大幅拋售，現階段還是現金為王，有貨應考慮趁反彈減持，待港

股重新企穩十天線再部署。（ｆｚ、ｎｓ）

