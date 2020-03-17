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即市新聞

17/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１０６﹒２億人幣，買騰訊建行沽中興舜宇

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股恐慌性跌市，道指大跌近三千點，期間觸發溶斷跌停
機制。但市場憧憬各國推出刺激經濟措施救市，美股期貨在亞洲時段回升，彈升近８００點升停
板，港股今日反覆爭持。恆指今早低開６１點後，早段曾升３３７點高見２３４０１點，但沽盤
湧現，其後一度倒跌３８７點見２２６７６點。港股午後止跌回穩，守穩二萬三關，最終全日收
報２３２６３點，升２００點或升０﹒８７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０６﹒２億元人民幣，增加４１﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨
賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）、舜宇光學科技（０２３８２）、中芯國際
（００９８１）。
　　主板成交１５１０﹒１５億元減少４﹒９％。其中港股通成交３０４﹒８億元，佔總成交
２０﹒２％。

＊北水重投騰訊懷抱，流入逾２６億人幣＊

　　騰訊將於明日（１８日）公布去年全年業績，收升２﹒３４％，報３４９﹒８元；再次成北
水愛股，淨流入２６﹒１５億元。
　　內銀股隨市靠穩，建行升０﹒１６％，報６﹒２元；工行升０﹒５９％，報５﹒１３元；北
水分別流入１２﹒８６億元及４﹒６３億元。
　　早前傳再遭美國司法部調查的中興通訊是北水淨流出最多的股份，淨流出金額３﹒３億元；
再跌５﹒６７％，報２２﹒４５元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２６﹒１５
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１２﹒８６
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　４﹒６３
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　　３﹒７８
　　中國太平　　　　（００９６６）　　　　　　２﹒３９

　　淨沽出最多港股：
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－３﹒３０
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒０３
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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