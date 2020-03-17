【北水炒Ｄ乜】淨流入１０６﹒２億人幣，買騰訊建行沽中興舜宇

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股恐慌性跌市，道指大跌近三千點，期間觸發溶斷跌停
機制。但市場憧憬各國推出刺激經濟措施救市，美股期貨在亞洲時段回升，彈升近８００點升停
板，港股今日反覆爭持。恆指今早低開６１點後，早段曾升３３７點高見２３４０１點，但沽盤
湧現，其後一度倒跌３８７點見２２６７６點。港股午後止跌回穩，守穩二萬三關，最終全日收
報２３２６３點，升２００點或升０﹒８７％。
按額度計算，北水全日淨流入１０６﹒２億元人民幣，增加４１﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨
賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）、舜宇光學科技（０２３８２）、中芯國際
（００９８１）。
主板成交１５１０﹒１５億元減少４﹒９％。其中港股通成交３０４﹒８億元，佔總成交
２０﹒２％。
＊北水重投騰訊懷抱，流入逾２６億人幣＊
騰訊將於明日（１８日）公布去年全年業績，收升２﹒３４％，報３４９﹒８元；再次成北
水愛股，淨流入２６﹒１５億元。
內銀股隨市靠穩，建行升０﹒１６％，報６﹒２元；工行升０﹒５９％，報５﹒１３元；北
水分別流入１２﹒８６億元及４﹒６３億元。
早前傳再遭美國司法部調查的中興通訊是北水淨流出最多的股份，淨流出金額３﹒３億元；
再跌５﹒６７％，報２２﹒４５元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ２６﹒１５
建設銀行 （００９３９） １２﹒８６
工商銀行 （０１３９８） ４﹒６３
融創中國 （０１９１８） ３﹒７８
中國太平 （００９６６） ２﹒３９
淨沽出最多港股：
中興通訊 （００７６３） －３﹒３０
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０３
中芯國際 （００９８１） －０﹒４６
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（ｃａ）