【北水炒Ｄ乜】淨流入１０６﹒２億人幣，買騰訊建行沽中興舜宇

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股恐慌性跌市，道指大跌近三千點，期間觸發溶斷跌停

機制。但市場憧憬各國推出刺激經濟措施救市，美股期貨在亞洲時段回升，彈升近８００點升停

板，港股今日反覆爭持。恆指今早低開６１點後，早段曾升３３７點高見２３４０１點，但沽盤

湧現，其後一度倒跌３８７點見２２６７６點。港股午後止跌回穩，守穩二萬三關，最終全日收

報２３２６３點，升２００點或升０﹒８７％。

按額度計算，北水全日淨流入１０６﹒２億元人民幣，增加４１﹒３％。北水淨買入最多的

個股依次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）；淨

賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）、舜宇光學科技（０２３８２）、中芯國際

（００９８１）。

主板成交１５１０﹒１５億元減少４﹒９％。其中港股通成交３０４﹒８億元，佔總成交

２０﹒２％。



＊北水重投騰訊懷抱，流入逾２６億人幣＊



騰訊將於明日（１８日）公布去年全年業績，收升２﹒３４％，報３４９﹒８元；再次成北

水愛股，淨流入２６﹒１５億元。

內銀股隨市靠穩，建行升０﹒１６％，報６﹒２元；工行升０﹒５９％，報５﹒１３元；北

水分別流入１２﹒８６億元及４﹒６３億元。

早前傳再遭美國司法部調查的中興通訊是北水淨流出最多的股份，淨流出金額３﹒３億元；

再跌５﹒６７％，報２２﹒４５元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２６﹒１５

建設銀行 （００９３９） １２﹒８６

工商銀行 （０１３９８） ４﹒６３

融創中國 （０１９１８） ３﹒７８

中國太平 （００９６６） ２﹒３９



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －３﹒３０

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒０３

中芯國際 （００９８１） －０﹒４６

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（ｃａ）

