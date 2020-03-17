《經濟通通訊社１７日專訊》港燈（０２６３８）公布去年全年業績，股份合訂單位持有人
應佔溢利為２３﹒２７億元，按年跌２３﹒７３％；派發末期股息１６﹒０９仙，對比去年為
２０﹒１２仙。
集團去年收入為１０７﹒３９億元，按年跌７﹒５２％；全年未計利息、稅項、折舊及攤銷
前的溢利為７１﹒９４億元，按年跌１１﹒１９％。
集團指，在新一份《管制計劃協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約２０％，因
此集團年內分派金額亦相應下跌約２０％。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
17/03/2020 12:26
港燈去年純利跌２３﹒７％至２３﹒２７億，派息１６﹒０９仙
《經濟通通訊社１７日專訊》港燈（０２６３８）公布去年全年業績，股份合訂單位持有人
應佔溢利為２３﹒２７億元，按年跌２３﹒７３％；派發末期股息１６﹒０９仙，對比去年為
２０﹒１２仙。
集團去年收入為１０７﹒３９億元，按年跌７﹒５２％；全年未計利息、稅項、折舊及攤銷
前的溢利為７１﹒９４億元，按年跌１１﹒１９％。
集團指，在新一份《管制計劃協議》下，電力公司的准許利潤回報率大幅下調約２０％，因
此集團年內分派金額亦相應下跌約２０％。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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