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即市新聞

17/03/2020 16:31

《本港經濟》最新失業率升至３﹒７％逾九年新高，短期內壓力更大

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由２０１９年１１月
至２０２０年１月的３﹒４％上升至２０１９年１２月至２０２０年２月的３﹒７％，高於市場
預測的３﹒６％，並創逾９年新高，期內就業不足率亦由１﹒２％上升至１﹒５％的五年高位。
展望未來，勞工及福利局局長羅致光估計，勞工市場在短期內將會面對更大壓力，而確實的影響
將視乎疫情全球大流行的持續時間及嚴重程度。政府會密切留意有關發展。
　　與２０１９年１１月至２０２０年１月比較，在２０１９年１２月至２０２０年２月期間，
大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業和零售、住宿及膳食服
務業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於建造業、運輸業和零售、住宿及膳食服
務業。

＊總就業人數跌幅為亞洲金融風暴以來最大＊

　　總就業人數由２０１９年１１月至２０２０年１月的３８０﹒３２萬人，下跌至２０１９年
１２月至２０２０年２月的３７６﹒８８萬人，減少約３﹒４４萬人。同期的總勞動人口亦減少
約２﹒２５萬人，至３９０﹒３萬人。同期，失業人數（不經季節性調整）增加約１﹒１８萬人
，至１３﹒４１萬人。同期的就業不足人數亦上升至５﹒９１萬人，增加約１﹒１８萬人。
　　羅致光表示，由於２０１９冠狀病毒疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，勞
工市場急劇惡化。經季節性調整的失業率在２０１９年１２月至２０２０年２月顯著上升０﹒３
個百分點至３﹒７％，為超過９年來的高位。就業不足率亦上升０﹒３個百分點至１﹒５％的５
年高位。總就業人數的按年跌幅擴大至２﹒５％，為亞洲金融風暴以來的最大跌幅。勞動人口的
跌幅亦同時擴大，顯示部分人士在失去工作時選擇離開勞動市場。

＊餐飲服務失業率急升至７﹒５％＊

　　他指出，由於２０１９冠狀病毒疫情的威脅令訪港旅遊業陷入停頓，並對與消費相關的活動
造成沉重打擊，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況進一步惡化。
這些行業合計的失業率及就業不足率分別急升至６﹒１％及２﹒５％，兩者皆為約十年來的最高
水平。餐飲服務活動業的情況尤為嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至７﹒５％及３﹒５％。
同時，由於建造活動顯著放緩，建造業的失業及就業不足情況急劇惡化。隨著人流和貨物流急跌
，運輸業的就業不足率亦明顯上升。（ｃｌ）

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