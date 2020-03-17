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即市新聞

17/03/2020 18:32

【新冠肺炎】疫情加速電商發展，香港電商聯會協助企業升級轉型

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新型肺炎影響下，香港各行業均受影響，其中零售業銷售總額
由去年開始持續下跌，預計直至今年第二季前亦難以扭轉市場趨勢，更有機構預測將出現大型結
業潮。香港電商聯會將會協助各企業發展網上業務，冀能共渡時艱。
　　香港電商聯會表示，由於疫情嚴峻，市民普遍減少外出，企業難以調配人手上班，發展網絡
轉型似乎成為淡市的唯一出路，成為淡市的唯一出路。服務業如銀行、保險、會計等可使用不同
工具遙距處理工作，而零售業則可考慮發展網店和加強網絡營銷，開拓客源並增加收入來源，該
會希望能集合會內專業人士之力量，為有意發展電商的人或企業開拓網上商機。
　　另外，該會亦歡迎各界有能力的專業人士共同提供義務協助，為剛成立網店或網上生意表現
出現停滯的中小企發掘商機。發展網店除了拓展銷售外，更重要是配合互聯網和科技發展，可實
現更多可能性，使業務升級，例如運用現時廣泛使用的大數據分析及人工智能等技術。
　　香港電商聯會主席袁念祖表示，有很多傳統零售店舖曾對發展電商方面有所保留，可是現階
段線下零售面對各種限制，是發展網絡轉型、擺脫時地限制的好時機。相信日後電商定能更有效
協助整合企業數據，制定政策，對各家企業都有益處。（ｂｉ）

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