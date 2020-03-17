【新冠肺炎】旅議會：截至昨午已有逾４４００個旅行團取消

《經濟通通訊社１７日專訊》旅遊業議會表示，受到新冠肺炎疫情爆發影響，截至昨天
（１６日）中午已有超過４４００個旅行團取消，受影響旅客人數接近１４萬。旅議會呼籲政府
盡快推出新一輪救助措施，對旅行社、從業員給予即時援助，以免觸發旅行社倒閉潮。
旅議會表示，正與政府緊密聯繫，盡力協助仍然身處外地的旅行團旅客早日返港，至於取消
未出發的旅行團，旅行社會按照報團條款及議會規條處理。（ｃｌ）
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